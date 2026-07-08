Actualités
Malick Fofana

OL : pourquoi Dominik Greif et Malick Fofana n'ont pas joué contre le Mâcon 71

  • par Gwendal Chabas
  • 3 Commentaires

    • Deux absents majeurs ce mercredi pour l'OL contre le Mâcon 71 (5-2). Dominik Greif et Malick Fofana n'ont pas joué ce match pour des questions de forme physique.

    Forcément, leur absence de la feuille de match a fait réagir. L'OL entamait ce mercredi contre le Mâcon 71 sa série de rencontres estivales, en amont du 3e tour préliminaire de la Ligue des champions. Une large victoire 5-2 à la clé, avec des jeunes qui se montrent. Au contraire de Dominik Greif et Malick Fofana. Les deux joueurs n'étaient pas présents pour ce premier rendez-vous de l'été. De quoi soulever quelques interrogations.

    On pourrait les revoir samedi

    À l'issue de la partie, Paulo Fonseca a expliqué sur OL Play qu'il s'agissait surtout d'une mesure de précaution. Les deux hommes sont encore juste physiquement. Le gardien se remet d'un souci au pubis. L'ailier, lui, ne prend pas encore part aux séances de l'après-midi, uniquement celles du matin, comme ses coéquipiers. Le staff a donc fait le choix de les laisser monter en puissance en leur donnant davantage de temps.

    Néanmoins, on pourrait les voir à l'œuvre dès samedi lors de l'affiche contre le FC Saint-Gall (10h30). Ce serait de bon augure, car les Lyonnais ont un mois pour se préparer avant la Coupe d'Europe début août. Et ces deux éléments devraient avoir un rôle important durant la double confrontation.

    à lire également
    Mercato : l'OL dresse sa ligne directrice pour le reste de l'été
    3 commentaires
    1. Avatar
      BadGone91 - mer 8 Juil 26 à 14 h 20

      Ça commence à être très, très long pour Malick qui devait revenir en janvier-février...

      Signaler
      1. JUNi DU 36
        JUNi DU 36 - mer 8 Juil 26 à 15 h 00

        Il y aurait pas eu un gros raté sur Fofana ? Je pense surtout au staff médical de l'ol...

        Signaler
        1. Bioman
          Bioman - mer 8 Juil 26 à 15 h 06

          C'est surement pour cela qu'il y a du mouvement de ce côté-là !

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Mercato : l'OL dresse sa ligne directrice pour le reste de l'été 14:35
    OL : pourquoi Dominik Greif et Malick Fofana n'ont pas joué contre le Mâcon 71 14:00
    Corentin Tolisso (OL) en conférence de presse
    OL : la conférence de presse Corentin Tolisso, Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger 13:25
    Moussa Niakhaté lors d'OL - RWDM Brussels
    OL : les dates de retour de Niakhaté, Nuamah et Šulc 13:05
    Rémi Himbert, attaquant de l'OL
    Pour sa reprise, l'OL l'emporte grâce à sa jeunesse face au Mâcon 71 (5-2) 12:27
    Dzsenifer Marozsan à l'entraînement avant OL - Juve
    OL Lyonnes : à 34 ans, Dzsenifer Marozsán met un terme à sa carrière 10:45
    Corentin Tolisso lors d'OL - RWDM Brussels
    OL - Mâcon 71 : Tolisso capitaine, des recrues déjà sur le pont 09:29
    Le logo de l'OL
    OL Académie : Noah Duclieu et Nathanaël Beta ont officiellement signé leur contrat 09:25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Nicolas Tagliafico avec notamment Lionel Messi lors d'Argentine - Panama
    Coupe du monde : l'Argentine de Tagliafico (OL) miraculée 08:40
    Nicolas Puydebois (Mâcon 71) : "Incarner la meilleure adversité possible" face à l'OL 08:00
    Bruno Cheyrou, responsable de la cellule de recrutement de l'OL.
    Mercato : Bruno Cheyrou (ex-OL) fait son retour dans un club de Ligue 1 07:30
    Steeve Kango, latéral de l'OL
    OL - Mercato : Steeve Kango signe officiellement professionnel 07/07/26
    Tagliafico, champion du monde 2022 avec l'Argentine
    Tagliafico, dernier joueur de l'OL en lice à la Coupe du monde 07/07/26
    Nicolas Tagliafico et Thiago Almada avec l'Argentine
    Thiago Almada (ex-OL) devrait rejoindre River Plate 07/07/26
    Kenan Doganay, capitaine des U17 de l'OL
    OL – Mercato : Kenan Doganay va s'engager avec Leverkusen 07/07/26
    Ferland Mendy (ex-OL) devant le tribunal 07/07/26
    Supporteurs Glasgow Rangers
    OL - Mercato : la piste Chermiti bat de l'aile 07/07/26
    Ligue1+ diffuseur du championnat de France
    OL : le programme TV des deux premières journées est connu 07/07/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut