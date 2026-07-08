Deux absents majeurs ce mercredi pour l'OL contre le Mâcon 71 (5-2). Dominik Greif et Malick Fofana n'ont pas joué ce match pour des questions de forme physique.

Forcément, leur absence de la feuille de match a fait réagir. L'OL entamait ce mercredi contre le Mâcon 71 sa série de rencontres estivales, en amont du 3e tour préliminaire de la Ligue des champions. Une large victoire 5-2 à la clé, avec des jeunes qui se montrent. Au contraire de Dominik Greif et Malick Fofana. Les deux joueurs n'étaient pas présents pour ce premier rendez-vous de l'été. De quoi soulever quelques interrogations.

On pourrait les revoir samedi

À l'issue de la partie, Paulo Fonseca a expliqué sur OL Play qu'il s'agissait surtout d'une mesure de précaution. Les deux hommes sont encore juste physiquement. Le gardien se remet d'un souci au pubis. L'ailier, lui, ne prend pas encore part aux séances de l'après-midi, uniquement celles du matin, comme ses coéquipiers. Le staff a donc fait le choix de les laisser monter en puissance en leur donnant davantage de temps.

Néanmoins, on pourrait les voir à l'œuvre dès samedi lors de l'affiche contre le FC Saint-Gall (10h30). Ce serait de bon augure, car les Lyonnais ont un mois pour se préparer avant la Coupe d'Europe début août. Et ces deux éléments devraient avoir un rôle important durant la double confrontation.