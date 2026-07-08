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Corentin Tolisso lors d'OL - RWDM Brussels
Corentin Tolisso lors d’OL – RWDM Brussels (crédit David Hernandez / OetL)

OL - Mâcon 71 : Tolisso capitaine, des recrues déjà sur le pont

  • par Gwendal Chabas
  • 6 Commentaires

    • Comme attendu, l'OL donnera du temps de jeu à presque tous ses joueurs ce mercredi contre Mâcon 71. Pour commencer, Corentin Tolisso mènera une équipe avec trois recrues.

    C'est parti. L'OL est de retour pour la saison 2026-2027. Ce mercredi à 10h30 (OL Play), il entame sa campagne de matchs amicaux par une affiche contre Mâcon 71. Ce duel servira avant tout à relancer les organismes après dix jours de travail à l'entraînement. Paulo Fonseca a donc prévu deux 11 distincts pour cette opposition contre le pensionnaire de National 2 (ex-N3) où notre cher Nicolas Puydebois est désormais adjoint.

    Quels enseignements retenir ? Que l'on verra d'entrée trois recrues, Mohamed Ouédraogo, Mads Bidstrup et Julien Duranville. Corentin Tolisso et Steeve Kango, qui viennent de parapher un nouveau contrat, sont également dans la première équipe. En défense, Clinton Mata accompagnera Melvyn Otobo après la pause. Pour commencer, nous aurons Noham Kamara et Ruben Kluivert. Au milieu, c'est Tanner Tessmann qui débutera aux côtés du Danois, Tyler Morton patientera 45 minutes, tout comme Orel Mangala.

    Pas de Greif ni Fofana, De Carvalho sur le banc

    Enfin, offensivement, la classe biberon est de sortie avec aucun attaquant ayant plus de 20 ans. On notera les absences de Dominik Greif et Malick Fofana, en plus de Khalis Merah, blessé. Mathys De Carvalho et Lassine Diarra seront eux sur le banc.

    Le 11 de l'OL en première période : Descamps - Kango, Kamara, Kluivert, Ouédraogo - Bidstrup, Tessmann - Duranville, Tolisso (C), Hamdani - Gomes Rodríguez

    Le 11 de l'OL en deuxième période : Bengui - Maitland-Niles, Mata (C), Otobo, Abner - Mangala, Morton - Boudache, Nartey, Molebe - Himbert

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    6 commentaires
    1. Avatar
      alain.taulin@orange.fr - mer 8 Juil 26 à 9 h 35

      Quand on fait la synthèse des effectifs présentés, on peut déjà aligner une belle équipe. Le milieu de terrain Mats B. , Morton, Tolisso est déjà sur le pont…

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    2. RBV
      RBV - mer 8 Juil 26 à 9 h 40

      Bidstrup / Tessman…ah bah là c’est sûr on va être solide. On garde la créativité pour plus tard (et les ailes) 😉

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    3. Avatar
      Mopi do Brasil - mer 8 Juil 26 à 9 h 54

      Pourquoi Grief et Fofana sont absents ?

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    4. Avatar
      Lyoniko - mer 8 Juil 26 à 10 h 00

      fofana et grief absent? vous avez pas plus d'info? car cette info est assez inquiétante

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      1. Kim Kallschtroumpf
        Kim Kallschtroumpf - mer 8 Juil 26 à 10 h 19

        Fofana absent, je suis en sueur.

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    5. Avatar
      Juke_ol - mer 8 Juil 26 à 10 h 08

      Fofana ça commence déja...
      J'espère qu'il n'a rien que c'est juste un turn over classique de début de saison.

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