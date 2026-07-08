OL - Mâcon 71 : Tolisso capitaine, des recrues déjà sur le pont

Comme attendu, l'OL donnera du temps de jeu à presque tous ses joueurs ce mercredi contre Mâcon 71. Pour commencer, Corentin Tolisso mènera une équipe avec trois recrues.

C'est parti. L'OL est de retour pour la saison 2026-2027. Ce mercredi à 10h30 (OL Play), il entame sa campagne de matchs amicaux par une affiche contre Mâcon 71. Ce duel servira avant tout à relancer les organismes après dix jours de travail à l'entraînement. Paulo Fonseca a donc prévu deux 11 distincts pour cette opposition contre le pensionnaire de National 2 (ex-N3) où notre cher Nicolas Puydebois est désormais adjoint.

Quels enseignements retenir ? Que l'on verra d'entrée trois recrues, Mohamed Ouédraogo, Mads Bidstrup et Julien Duranville. Corentin Tolisso et Steeve Kango, qui viennent de parapher un nouveau contrat, sont également dans la première équipe. En défense, Clinton Mata accompagnera Melvyn Otobo après la pause. Pour commencer, nous aurons Noham Kamara et Ruben Kluivert. Au milieu, c'est Tanner Tessmann qui débutera aux côtés du Danois, Tyler Morton patientera 45 minutes, tout comme Orel Mangala.

Pas de Greif ni Fofana, De Carvalho sur le banc

Enfin, offensivement, la classe biberon est de sortie avec aucun attaquant ayant plus de 20 ans. On notera les absences de Dominik Greif et Malick Fofana, en plus de Khalis Merah, blessé. Mathys De Carvalho et Lassine Diarra seront eux sur le banc.

Le 11 de l'OL en première période : Descamps - Kango, Kamara, Kluivert, Ouédraogo - Bidstrup, Tessmann - Duranville, Tolisso (C), Hamdani - Gomes Rodríguez

Le 11 de l'OL en deuxième période : Bengui - Maitland-Niles, Mata (C), Otobo, Abner - Mangala, Morton - Boudache, Nartey, Molebe - Himbert