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Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l'OL
Gueïda Fofana, entraîneur de la N3 de l’OL (crédit : David Hernandez)

N3 : rentrée des classes pour la réserve de l'OL

  • par Thomas Dioudonnat

    • La réserve de l'OL, qui évoluera en N3 cette saison, a repris le chemin de l'entraînement ce lundi 6 juillet.

    Il y avait du monde aujourd'hui pour la reprise de l'entraînement de la réserve de l'OL. Trente-cinq joueurs ont répondu à l'appel, sous la houlette de Gueïda Fofana. Accompagné de son nouvel adjoint Samy Saco, le coach lyonnais a pu passer en revue son effectif et les nouveaux joueurs qui composent le groupe. L'équipe évoluera encore en N3 cette saison.

    Toutes les nouvelles recrues étaient sur le pont (Oussou Sidibé, Mohamed Camara, Téo Germinario, Nathanaël Beta, Jibril Rejeb, Amal Boura, et Soungalo Coulibaly) ainsi que Yacine Chaïb, de retour de prêt. Ce dernier évoluait avec le club belge de RWDM Brussels la saison passée.

    Cette année, les observateurs seront particulièrement attentifs aux prestations de Soungalo Coulibaly. Le jeune ailier, fraichement débarqué au club en provenance du Yeelen Olympique, représente un renfort de poids pour la réserve. Visé par plusieurs clubs dont Manchester United, c'est à Lyon que ce joueur de la génération 2008 continuera sa progression.

    Paul Akouakou va s'entrainer avec la réserve jusqu'à nouvel ordre

    Un autre visage de la réserve a retenu toute l'attention. Celui de Paul Akouakou, mis à disposition du groupe Pro2 pour la présaison. L'international ivoirien devrait évoluer avec la N3 jusqu'à ce qu'il trouve une porte de sortie. Le milieu de terrain de 28 ans est revenu au club après un prêt non concluant en deuxième division espagnole. Au Real Saragosse, le joueur n'aura joué qu'une dizaine de matches, le dernier au mois de février 2026.

    Après une saison 2025-2026 laborieuse, le groupe Pro2 espère traverser cette nouvelle saison avec plus de sérénité tout en concrétisant les objectifs de l'institution. "Le plus important, c’est de faire progresser les jeunes, d’en faire basculer un maximum dans le groupe pro" rappelait Gueïda Fofana dans une récente interview accordée au Progrès. Premiers éléments de réponse le samedi 29 août pour la première journée de championnat de N3.

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