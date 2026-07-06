Premier doublé en carrière pour Jeffinho (ex-OL)

Jeffinho après son but lors de Monaco – OL (Photo by Valery HACHE / AFP)

Passé par l'OL, le fantasque ailier brésilien Jeffinho s'est illustré dans le championnat chinois en inscrivant un doublé dans le même match.

Jefferson Ruan Pereira dos Santos. Ou plutôt Jeffinho. Un nom qui ne restera définitivement pas dans la mémoire collective des suiveurs lyonnais.

Un peu plus de trois ans après son arrivée entre Rhône et Saône, le Brésilien fait désormais les beaux jours du Liaoning Tieren FC en Chine. Prêté par le Botafogo en janvier dernier, le joueur de 26 ans vient d'inscrire son premier doublé en carrière contre le Chongqing Tonglianglong à l'occasion de la 17e journée du championnat local.

21 matches, 3 buts, 1 flop

Une performance qui ne fera pas oublier la trajectoire en dents de scie empruntée par l'ancien numéro 47 lyonnais. Avec son transfert estimé à 10 millions d'euros, l'arrivée de Jeffinho à l'OL début 2023 avait suscité un vif enthousiasme chez les supporters rhodaniens au moment de sa présentation.

21 matches plus tard, son but contre l'AS Monaco au stade Louis-II et la victoire qui avait suivi resteront les seules traces positives de son passage éphémère au club.