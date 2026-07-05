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Parc OL (crédit : Parcs & Sports)
Parc OL (crédit : Parcs & Sports)

Pas de doublon à Décines entre l'OL et OL Lyonnes

  • par Gwendal Chabas

    • Pour le moment, en attendant les coupes, l'OL et OL Lyonnes ne se croiseront pas le week-end au Parc OL lors de la saison 2026-2027.

    Puisque désormais, ils partagent le même stade, c'est une donnée à prendre en compte. Les jardiniers et la pelouse remercieront probablement la LFP et la LFFP pour avoir évité des matchs doublons au Parc OL en 2026-2027. Du moins avec le calendrier que nous connaissons aujourd'hui. En effet, en superposant les programmes de l'Olympique lyonnais et d'OL Lyonnes, on constate que les deux formations ne joueront pas les mêmes week-ends à domicile.

    Surveiller le week-end du 19 décembre

    Cela ne garantit pas des programmations optimales pour les supporters, mais au moins, il n'y aura pas à s'organiser pour prévoir deux rencontres dans la même enceinte en quelques heures. Il faudra néanmoins surveiller la date du 19 décembre. Ce week-end-là, les joueurs de Paulo Fonseca entreront en lice en Coupe de France. En parallèle, les Rhodaniennes recevront Fleury pour le début de la phase retour de Première Ligue. Le tirage au sort du 32e de finale dira si oui ou non les deux équipes se produiront à Décines au même moment. Ce qui était arrivé l'an dernier d'ailleurs.

    À noter qu'au fil de la saison, entre les coupes d'Europe et les différents parcours dans les compétitions nationales, la situation est amenée à évoluer.

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