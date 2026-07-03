Le calendrier complet d'OL Lyonnes en Première Ligue

22 journées avant les phases finales. La LFFP a révélé le calendrier de la Première Ligue 2026-2027, notamment celui d'OL Lyonnes.

Rendez-vous le week-end du 12 septembre à Décines. Les supporters d'OL Lyonnes qui veulent assister au premier match officiel à domicile de la saison sont fixés. Ce vendredi, la LFFP a dévoilé le calendrier de l'exercice 2026-2027 pour la Première Ligue. Avec quelques informations intéressantes à noter pour le club rhodanien. Notamment qu'il recevra le Paris FC dès la deuxième journée, pour un premier test face au finaliste sortant.

Une semaine plus tôt, les coéquipières de Wendie Renard auront repris la compétition du côté de l'Île-de-France. Elles se déplaceront à Fleury autour du 5 septembre. La phase aller se terminera aux alentours du 12 décembre, avec pour les Lyonnaises un voyage à Nantes. Mais ce ne sera pas la dernière confrontation de l'année, puisqu'elles recevront Fleury le week-end suivant.

Le PFC pour entamer l'année

En 2027, après un 16e de finale de Coupe de France le 10 janvier, les tenantes du titre iront affronter leur dauphin de 2025-2026, le PFC, le 16 de ce même mois. Enfin, vers le 4 mai, la phase régulière s'achèvera par un duel à la maison contre le Montpellier FC. Après quoi, si la logique est respectée, il faudra se concentrer sur les demi-finales de D1 (le 15 mai) puis potentiellement la finale le 5 juin. Deux dates qui encadrent la finale de la Coupe de France (22 ou 23 mai) et celle de la Ligue des champions (28, 29 ou 30 mai).