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Ernest Nuamah avec le Ghana (Photo by Dan Mullan / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Coupe du monde : Nuamah et Tagliafico (OL) visent les 8es de finale

  • par Gwendal Chabas

    • Les derniers 16es de finale du Mondial se jouent dans la nuit de vendredi à samedi. Ernest Nuamah (Ghana) et Nicolas Tagliafico (Argentine) veulent poursuivre l'aventure.

    Aucun répit dans cette Coupe du monde. Les 16es de finale se termineront vers 5h30 du matin samedi en France par un Colombie - Ghana. Le même jour, les 8es commenceront dans la soirée, à 19 heures, par un duel Canada - Maroc. Deux Lyonnais peuvent encore accompagner Matt Turner (États-Unis) et figurer parmi les 16 meilleures équipes. Le premier à entrer en lice sera Nicolas Tagliafico.

    Pas le droit à l'erreur pour l'Argentin, gros défi pour le Ghana

    Le défenseur et l'Argentine défieront le petit poucet, le Cap-Vert, à partir de minuit. Après une phase de poules maîtrisée contre des rivaux à sa portée, l'Albiceleste sera largement favorite pour ce match. Les champions en titre devront tout de même se méfier d'une sélection qui a fait trois nuls, dont un contre l'Espagne (0-0), pour se qualifier.

    Ensuite, à partir de 3h30 dans l'Hexagone, ce sera au tour d'Ernest Nuamah de jouer. Les Black Stars devront livrer une grosse bataille face à des Colombiens convaincants jusqu'à présent. Probablement remplaçant, l'ailier aura peut-être l'opportunité d'aider sa nation en cours de jeu. On rappelle qu'il a signé une passe décisive, en vain, contre la Croatie lors de la défaite 2-1 pour l'ultime rencontre du groupe L.

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