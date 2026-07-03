Coupe du monde : cruel final pour Caleta-Car (OL) et la Croatie

Pas de 8es de finale de la Coupe du monde pour Duje Caleta-Car et la Croatie. Après un scénario cruel, les Croates sont sortis par le Portugal.

Décidément, les Lyonnais ne sont pas vernis dans ces 16es de finale de la Coupe du monde. Après l'invraisemblable scénario de Sénégal - Belgique mercredi impliquant Moussa Niakhaté (2-3), c'est Duje Caleta-Car qui a subi un dénouement cruel. Dans la nuit de jeudi à vendredi, le défenseur et les Croates affrontaient le Portugal, avec l'ambition de retrouver l'Espagne en 8es de finale. Et dans une rencontre globalement équilibrée, ce sont eux qui ont ouvert la marque par l'inoxydable Ivan Perišić à la 53e.

Derrière, les Portugais ont su réagir. Cristiano Ronaldo a bien cru égaliser une première fois, avant d'être signalé hors jeu. Ce ne fut que partie remise pour l'attaquant. Il a finalement transformé un penalty à 20 minutes du terme pour remettre les compteurs à zéro. Les partenaires de Luka Modrić ont à leur tour repris leur marche en avant. À l'image de leurs buts refusés pour des positions illicites.

But refusé à la Croatie à la 90e+13

On semblait se diriger vers la prolongation, quand a surgi Gonçalo Ramos, dans son style caractéristique. De la tête, à la 90e+4, il a redonné l'avantage aux siens. Mais ce n'était pas terminé, avec cette nouvelle réalisée invalidée pour la nation des Balkans aux confins du temps additionnel pour une déviation et un hors-jeu d'un rien (90e+13). Une délivrance pour les uns, un crève-cœur pour les autres.

Pour Duje Caleta-Car, c'est la fin d'un tournoi qui n'a jamais vraiment débuté. Sur le terrain surtout, puisqu'il n'a pas disputé la moindre minute dans ce Mondial. Après les vacances, ou pendant, il faudra qu'il règle avec l'Olympique lyonnais son cas personnel, lui qui n'apparaît pas dans les plans de Paulo Fonseca.