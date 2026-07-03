Première Ligue : révélation du calendrier d'OL Lyonnes ce vendredi

Rendez-vous à 14h30 ce vendredi pour découvrir le calendrier d'OL Lyonnes en Première Ligue. Contre quel adversaire les Lyonnaises lanceront-elles leur championnat ?

Encore deux mois avant le début des hostilités. Le week-end du 5 septembre, la Première Ligue démarrera son chapitre 2026-2027. OL Lyonnes sera à nouveau largement favori, lui qui a dominé outrageusement la saison précédente. Premier rendez-vous en lien avec la D1, la diffusion du calendrier qui interviendra ce vendredi 3 juillet. À 14h30, la LFFP dévoilera le programme des matchs pour Jonatan Giráldez et son groupe.

Le chemin vers un possible 20e sacre

Où et par qui commenceront-ils leur chemin vers un éventuel 20e sacre en championnat ? Quand les Lyonnaises affronteront-elles le Paris Saint-Germain, le Paris FC et le FC Nantes ? Ce seront les principales questions devant le menu de l'exercice 2026-2027. Nous n'aurons pas toutes les réponses cependant, car comme d'habitude, il faudra attendre la programmation exacte des journées, un peu plus tard, pour connaître précisément la date et l'horaire des parties.

Rappelons que la dernière rencontre de la phase de classement aura lieu le mardi 4 mai 2027. Les demi-finales se tiendront autour du samedi 15 mai. Ensuite, il faudra attendre 3 semaines avant de connaître le champion (5 juin). Entre-temps, nous aurons eu la finale de la Coupe de France (22 ou 23 mai) et celle de la Ligue des champions (28, 29 ou 30 mai).