Actualités
Les joueuses d'OL Lyonnes et de Montpellier avant le match
Les joueuses d’OL Lyonnes et de Montpellier avant le match (OetL)

Première Ligue : révélation du calendrier d'OL Lyonnes ce vendredi

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Rendez-vous à 14h30 ce vendredi pour découvrir le calendrier d'OL Lyonnes en Première Ligue. Contre quel adversaire les Lyonnaises lanceront-elles leur championnat ?

    Encore deux mois avant le début des hostilités. Le week-end du 5 septembre, la Première Ligue démarrera son chapitre 2026-2027. OL Lyonnes sera à nouveau largement favori, lui qui a dominé outrageusement la saison précédente. Premier rendez-vous en lien avec la D1, la diffusion du calendrier qui interviendra ce vendredi 3 juillet. À 14h30, la LFFP dévoilera le programme des matchs pour Jonatan Giráldez et son groupe.

    Le chemin vers un possible 20e sacre

    Où et par qui commenceront-ils leur chemin vers un éventuel 20e sacre en championnat ? Quand les Lyonnaises affronteront-elles le Paris Saint-Germain, le Paris FC et le FC Nantes ? Ce seront les principales questions devant le menu de l'exercice 2026-2027. Nous n'aurons pas toutes les réponses cependant, car comme d'habitude, il faudra attendre la programmation exacte des journées, un peu plus tard, pour connaître précisément la date et l'horaire des parties.

    Rappelons que la dernière rencontre de la phase de classement aura lieu le mardi 4 mai 2027. Les demi-finales se tiendront autour du samedi 15 mai. Ensuite, il faudra attendre 3 semaines avant de connaître le champion (5 juin). Entre-temps, nous aurons eu la finale de la Coupe de France (22 ou 23 mai) et celle de la Ligue des champions (28, 29 ou 30 mai).

    à lire également
    Jonatan Giraldez, coach de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes : Jonatan Giráldez pourra convoquer 2 joueuses de plus en Première Ligue
    1 commentaire
    1. isabielle
      isabielle - ven 3 Juil 26 à 10 h 53

      Peu importe le calendrier, de toute façon, les matchs importants, ceux qui offrent les trophées seront toujours joués en fin de saison sur les 4 semaines de mai
      ... avec un match tous les 3 jours ! 🤔

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Julien Duranville (à gauche) avec la Belgique Espoir
    OL : Julien Duranville veut apporter une touche d'efficacité à son jeu 11:00
    Les joueuses d'OL Lyonnes et de Montpellier avant le match
    Première Ligue : révélation du calendrier d'OL Lyonnes ce vendredi 10:10
    Duje Caleta-Car avec la Croatie
    Coupe du monde : cruel final pour Caleta-Car (OL) et la Croatie 09:25
    L'OL veut assainir ses finances, voici comment 08:40
    Jonatan Giraldez, coach de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes : Jonatan Giráldez pourra convoquer 2 joueuses de plus en Première Ligue 08:00
    Ernest Nuamah, ailier gaucher de Nordsjaelland
    OL : Nuamah va retrouver Bidstrup, son ancien coéquipier à Nordsjaelland 07:30
    OL : Kaïl Boudache arborera le numéro 26 02/07/26
    Mercato : Julien Duranville s'engage avec l'OL, qui tient son nouvel ailier 02/07/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Marie-Antoinette Katoto lors d'OL Lyonnes - PSG
    OL Lyonnes : quand auront lieu les matchs de Première Ligue ? 02/07/26
    Moussa Niakhaté au duel avec Kylian Mbappé lors de France - Sénégal
    Coupe du monde : toute la détresse de Moussa Niakhaté (OL) après l'élimination 02/07/26
    OL : Mads Bidstrup aura le numéro 2 02/07/26
    Caleta-Car avec la Croatie
    Coupe du monde : un choc face au Portugal pour la Croatie de Caleta-Car (OL) 02/07/26
    Lou Marchal, gardienne d'OL Lyonnes
    Mercato : après OL Lyonnes, Lou Marchal file à Lens 02/07/26
    Mercato : non conservé par l'OL, Moulot signe son premier contrat professionnel à Charleroi 02/07/26
    Le RB Salzbourg face au FC Porto en Ligue Europa
    OL : Mads Bidstrup décrit son profil de joueur 02/07/26
    Coupe du monde : pas de duel Niakhaté - Turner (OL) en 8es 02/07/26
    Tabitha Chawinga (OL Lyonnes)
    OL Lyonnes : Tabitha Chawinga dans la liste élargie du Malawi pour la CAN 02/07/26
    Ballon de l'OL
    OL : des changements dans la cellule performance 02/07/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut