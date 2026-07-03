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Julien Duranville (à gauche) avec la Belgique Espoir
Julien Duranville (à gauche) avec la Belgique Espoir (Photo by Stefan Koops / NurPhoto via AFP)

OL : Julien Duranville veut apporter une touche d'efficacité à son jeu

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Réputé pour son style puissant en un contre un et ses dribbles, Julien Duranville a besoin de gagner en efficacité. C'est ce qu'il compte faire à l'OL.

    A-t-il atteint l'âge de la maturité ? À l'image d'un garçon bien connu à Lyon, Rayan Cherki, Julien Duranville est un talent précoce qui met finalement du temps à éclore. Lui aussi a démarré à 16 ans chez les professionnels, et très vite, il a basculé dans une autre dimension. Son transfert au Borussia Dortmund en janvier 2023 devait marquer une étape majeure dans son développement. Mais les blessures ont freiné sa montée en puissance, ou plutôt l'ont retardée, car à 20 ans, il a encore tout à construire.

    Seulement cinq buts dans sa carrière en une soixantaine de matchs

    Reconnu pour son jeu déroutant en un contre un, tout en vitesse et en puissance, il a encore beaucoup à apprendre. Notamment sur l'efficacité. En une soixantaine de matchs professionnels, il compte seulement cinq réalisations et deux caviars. L'ailier a bien conscience qu'il doit faire mieux. Trouvera-t-il le déclic à l'OL ? "Ça fait partie de mes axes de progression, que ce soit pour moi ou pour l'équipe, car parfois, ça peut amener de la frustration chez certains. Même pour moi, si je vois que je fais uniquement des dribbles, mais qu'au final, je n'apporte pas de plus-value, ça sert à rien. Les buts et les passes décisives, c'est important aussi", a-t-il insisté au micro de la chaîne du club.

    Évidemment, son passé médical peut inquiéter, mais lors de ses derniers mois, il a pu retrouver du rythme au FC Bâle. Il y a disputé dix-sept rencontres pour deux réalisations et une offrande à un coéquipier. "J'avais vraiment besoin de jouer. Je voulais juste être sur le terrain, ressentir les sensations que ça procure. C'était vraiment chouette là-bas", a retenu de cette expérience l'international belge (deux capes en 2024).

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    1 commentaire
    1. Avatar
      Monark - ven 3 Juil 26 à 11 h 20

      Il va exploser à l’OL !!! Tout est réuni ici pour qu’il s’accomplisse pleinement chez nous.
      Il n’est qu’à voir là à détresse d’Afonso quand il a du faire sa valise 🥲

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