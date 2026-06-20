OL - Mercato : Duranville, un talent certain mais une prise de conscience à avoir

Dans l'attente du passage devant la DNCG, l'OL a avancé ses pions sur Mads Bidstrup et Julien Duranville. Deux recrues qui devraient signer à la fin du mois et qui seront des découvertes moins inconnues que celles de la saison passée. Mais avec des preuves à faire, notamment pour l'ailier belge.

Le mercato a ouvert depuis moins d'une semaine, mais l'OL a déjà bien avancé ses pions. Avec le troisième tour de qualification de la Ligue des champions début août, la direction sportive lyonnaise souhaite avoir un groupe rapidement au complet ou presque. Kaïl Boudache a signé son premier contrat pro et il devrait être suivi par deux autres recrues d'ici à la fin du mois. L'OL a bien avancé ses pions, mais tous les regards sont aujourd'hui tournés vers la DNCG et sa décision sur le début de semaine. Une issue favorable déclenchera automatiquement les dossiers Mads Bidstrup et Julien Duranville.

Les deux sont attendus à Décines pour la reprise et ainsi se fondre dans leur nouvel environnement. Avec le départ d'Afonso Moreira, les yeux se sont braqués sur le deuxième nommé, censé être le remplaçant numérique du Portugais. Car il ne faut s'y tromper. Dans les faits, Duranville n'a pas vocation à jouer la concurrence avec son compatriote Malick Fofana puisqu'il évolue avant tout à droite, même s'il peut s'exprimer aussi à gauche. Après la perte de Moreira, devenu le chouchou du public, les supporters sont à la recherche d'un nouveau joueur à apprécier et Julien Duranville affiche toutes les caractéristiques pour être ce joueur frisson qui fait lever les foules.

Un contexte à Bâle pas favorable à son épanouissement ?

À 20 ans, il possède une réputation assez précoce grâce notamment à un jeu en un contre un assez déroutant. Plutôt puissant sur les jambes, le Belge a un profil qui manquait à l'OL la saison passée, particulièrement sur le côté droit, avant qu'Endrick ne débarque. Mettre de la vitesse, provoquer balle au pied et ne pas hésiter à prendre la profondeur. On ne peut pas forcément dire que ses sorties au Borussia Dortmund et au FC Bâle ont permis de le voir, mais en Belgique, on maintient que Duranville reste "un joueur dans la lignée d'un Jérémy Doku". Cela lui avait valu les louanges de Vincent Kompany mais aussi de l'Europe du football. À tel point que le BvB n'avait pas hésité à casser sa tirelire (13M€) pour le faire venir en janvier 2023.

À l'image de ce que pouvait procurer Rayan Cherki à ses débuts et même jusqu'à la fin de son aventure à l'OL, Julien Duranville a les qualités de ses défauts. Une insouciance qui lui permet de tenter des choses que d'autres ne feraient pas, mais aussi de ne pas forcément avoir conscience des conséquences. "A Bâle, il avait une opportunité de six mois de montrer son talent. Sur les premières sorties, on a vu qu'il était indéniable et qu'il apportait un peu de folie. Seulement, quand les résultats collectifs ont commencé à aller sur la pente descendante, Duranville s'est également refermé dans son jeu ou à tenter de forcer les choses", nous explique un agent très au fait de ce qu'il se passe de ce côté de l'Europe.

"Fonseca peut l'aider à avoir cette prise de conscience"

Débarqué en Suisse pour prouver qu'il avait le niveau de Dortmund après six mois sans jouer ou presque, Julien Duranville a disputé 17 matchs pour deux buts et une passe. Un maigre bilan qui a déclenché des commentaires acerbes de l'autre côté des Alpes, comme cette chronique d'Erni Maissen, légende du FCB sur le portail d’information Nau. "Duranville est un joueur de cirque. Il est toujours là où il ne se passe pas grand-chose." Des mots durs que notre agent interrogé a tenu à nuancer, confirmant "un certain goût du spectacle, mais aussi un contexte global en Suisse qui n'a pas aidé son épanouissement." Avec une cinquième place au classement et une ère Lichtsteiner pas forcément réussie, le FC Bâle a peut-être vécu sa pire saison des dix ou vingt dernières années.

À 20 ans, Julien Duranville a donc des circonstances atténuantes mais aussi un devoir de se prendre en mains. Car, normalement, il serait de la catégorie de ces jeunes que l'on n'imaginerait pas forcément à l'OL. Mais les blessures à répétition et le poids des attentes ont freiné son éclosion. Comme Cherki ou Endrick, s'il n'y avait pas des imperfections et du travail, l'OL n'aurait aucune chance dans ce dossier. Mais l'intérêt lyonnais est plutôt vu positivement dans cette progression attendue. "Fonseca a montré qu'il savait manager des jeunes et leur faire franchir un cap. Duranville a besoin de cet environnement propice pour retrouver la confiance qu'il avait à Anderlecht." Dans le projet mis en place à l'OL, le profil du Belge correspond en tout cas à tous les critères recherchés. Mais il va falloir de la patience et du travail.