Coupe du monde 2026 : Endrick a enfin lancé son Mondial

Resté sur le banc contre le Maroc, Endrick a disputé ses premières minutes dans cette Coupe du monde 2026. L’attaquant de l’OL est entré à la 64e minute dans la victoire du Brésil sur Haïti (3-0).

Sa non-utilisation avait créé du débat depuis une semaine au Brésil mais également autour du camp de base de la sélection. Malgré un score de parité face au Maroc, Carlo Ancelotti avait choisi de ne pas faire entrer Endrick pour forcer la décision. Un choix qui a donc beaucoup fait parler, jusqu’en conférence de presse d’avant-match jeudi. Toutefois, cela n’a pas fait changer d’avis le sélectionneur qui a décidé de laisser encore une fois Endrick sur le banc en début de match contre Haïti.

Une plus grosse opportunité contre l'Écosse ?

Cependant, le déroulé du match a permis à l’attaquant prêté pendant six mois à l’OL de vivre ses premières minutes dans un Mondial. En effet, la Seleção menant 3-0 à la pause grâce à un doublé de Matheus Cunha et un but de Vinicius, Ancelotti a pu rapidement faire tourner. Ainsi, à la 63e minute, Endrick a fait son entrée en jeu à la place du double buteur sous les applaudissements des supporters brésiliens. S’il n’a pas réussi à se montrer décisif, Endrick devrait avoir une autre chance de se montrer contre l'Écosse le 25 juin prochain.