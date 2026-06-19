Ayant réussi son pari de jouer la Coupe du monde après son prêt à l'OL, Endrick a malgré tout eu la mauvaise surprise de ne pas entrer en jeu contre le Maroc samedi dernier. Un choix de Carlo Ancelotti qui a largement fait parler au Brésil.

Contre le Maroc, Endrick n'est pas entré en jeu. Comprenez-vous les réactions depuis ?

Danilo : C'est un joueur très important et un joyau rare pour le football brésilien. C'est un joueur qui possède une puissance de frappe incroyable et un sens du but exceptionnel. C'est l'un de ces joueurs qui ont une étoile au-dessus de la tête. Tu ne sais pas comment il fait mais il marque. C'est exactement le genre de joueur que nous voulons avec nous. Aujourd'hui (mercredi), à l'entraînement, il a créé des occasions et marqué des buts qui nous ont fait dire : "Ce gamin a quelque chose de spécial." Hier (mardi), il a frappé si fort qu'il a failli mettre l'un des jeunes K.-O. à l'entraînement ! C'est exactement le type de joueur que nous voulons avoir avec nous. Nous espérons qu'il jouera un rôle aussi important que possible au sein de la sélection.

Les plus anciens ont-il un rôle à jouer ?

Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises : ici, il ne s'agit pas de moi, de Casemiro, de Neymar ou de qui que ce soit d'autre. Chacun a son rôle à jouer, mais c'est notre dernière chance. Le Brésil, lui, continuera d'avancer avec cette nouvelle génération. Tout ce que nous pouvons faire pour qu'ils se sentent importants, pour qu'ils sentent que ça leur appartient, nous le ferons. Nous le ferons parce qu'Endrick va être important pour nous lors de cette Coupe du monde.

Faut-il beaucoup lui parler ?

L'autre jour (dimanche, contre le Maroc), il n'est pas entré en jeu parce que le sélectionneur a pris une décision. Peut-être que Bruno (Guimaraes) a ressenti quelque chose vers la fin et que Danilo Santos a dû entrer. Je ne sais pas. Mais Endrick sera un joueur important pour nous. Je lui parle beaucoup de ça. Je lui dis : "Garde la tête froide. Que tu joues 5, 6, 10 ou 20 minutes, tu vas marquer. Et nous serons tous là pour te soutenir et t'aider".