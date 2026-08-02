Mercato : Willem Geubbels (ex-OL) quitte la Ligue 1

Une saison et puis s'en va. Ce dimanche, Lecce a officialisé l'arrivée de Willem Geubbels en provenance du Paris FC. L'ancien Lyonnais a signé pour quatre ans en Italie.

Après la France et la Suisse, Willem Geubbels va découvrir l'Italie. Revenu dans l'Hexagone à l'été 2025, il ne sera pas resté très longtemps au Paris FC. Douze mois, tout en disputant 27 affiches avec le promu parisien, pour 8 buts au total. Plutôt intéressant statistiquement, mais pas suffisant pour s'imposer davantage au PFC. Le voilà désormais à Lecce, où il a signé un contrat de quatre ans, jusqu'en 2030, avec une année en option.

Passé par l'OL entre 2010 et 2018, avant de partir pour 20 M€

Selon Foot Mercato, ce transfert avoisine les cinq millions d'euros, sans les bonus. Avec l'arrivée de Lassine Sinayoko dans la capitale, la place à la pointe de l'attaque était bouchée. À 24 ans, l'avant-centre né à Villeurbanne relève un autre défi, lui qui est passé par Monaco, Nantes et le FC Saint-Gall auparavant.

De la génération 2001, le joueur a été formé à l'OL entre 2010 et 2018. Puis il a rejoint l'ASM contre 20 millions d'euros. Il y a notamment quatre affiches avec les professionnels entre 2017 et 2018. Ses jeunes années, il les a passées à l'AS Villeurbanne.