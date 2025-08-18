Mercato : Geubbels recroisera l'OL avec le Paris FC

Actualités
    • Le Paris FC poursuit son mercato impressionnant avec l’arrivée de Willem Geubbels. L’ancien attaquant de l’OL signe jusqu’en 2030 avec le club de la Capitale.

    Le Paris FC met de l'ambition à son mercato. Après avoir signé quatre nouveaux renforts, le club francilien vient de réaliser un nouveau coup d’envergure. L’équipe dirigée par Stéphane Gilli a officialisé la signature de Willem Geubbels. À seulement 24 ans, l’attaquant formé à l'OL sort d’une saison pleine avec le FC Saint-Gall, en Suisse, où il a inscrit 17 buts et délivré trois passes décisives toutes compétitions confondues. Courtisé par plusieurs clubs de Ligue 1 comme Lens, Rennes ou Toulouse, Geubbels a choisi de revenir en France sous les couleurs du promu.

    Une défaite pour lancer la saison

    Le Paris FC a su convaincre le joueur avec un projet ambitieux et un contrat de cinq ans, jusqu’en 2030. Le transfert s’élève à neuf millions d’euros plus bonus, une somme record pour le club suisse de Saint-Gall. Cette opération dépasse largement la précédente plus grosse vente du club, qui datait de l’an 2000.

    Geubbels arrive avec de grandes attentes, lui qui a déjà marqué trois buts en autant de matchs cette saison. Aux côtés de Moses Simon, Jean-Philippe Krasso ou encore Maxime Lopez, il renforcera une ligne offensive déjà compétitive. Ce recrutement confirme la volonté du Paris FC de s’imposer durablement en Ligue 1 et d’envoyer un signal fort à ses concurrents, malgré la défaite inaugurale contre Angers (1-0). 

    3 commentaires
    1. Avatar
      BadGone91 - lun 18 Août 25 à 16 h 06

      Il a seulement 24 ans, j'ai l'impression de le connaitre depuis presque 10ans...

      Ça va faire bizarre de jouer contre lui mais pas tant que ça non plus. Il nous a plus marqué par sa vente record que sportivement où il a joué seulement quelques minutes. en pro.

      1. Avatar
        vauban - lun 18 Août 25 à 16 h 21

        Il est vrai que ça fait un bail qu'il est parti de la maison pour Monaco sur un coup de tête de jeune , ou tout est pressé ou on veut tout tout de suite la gloire, l'argent bref du Dallas et depuis il bourlingue , chaque week-end son nom était cité au retour de la réserve et là plus rien comme si il passait a côté d'une belle carrière qui devait s'ouvrir a lui ..
        Il va nous faire comme tous les anciens partis de nous en coller un lors du match PFC/ OL à venir ..

    2. Avatar
      gOLdorak - lun 18 Août 25 à 16 h 25

      Ce qui me fait bizarre, c'est de me dire que le Paris FC a un plus gros budget que Lyon. Et que Lyon, d'ailleurs, n'a que le septième budget de L1. Il s'en est passé, des choses, depuis l'époque où Goebbels était le futur nouveau Mbappé...

