Mercato : Geubbels recroisera l'OL avec le Paris FC

Le Paris FC poursuit son mercato impressionnant avec l’arrivée de Willem Geubbels. L’ancien attaquant de l’OL signe jusqu’en 2030 avec le club de la Capitale.

Le Paris FC met de l'ambition à son mercato. Après avoir signé quatre nouveaux renforts, le club francilien vient de réaliser un nouveau coup d’envergure. L’équipe dirigée par Stéphane Gilli a officialisé la signature de Willem Geubbels. À seulement 24 ans, l’attaquant formé à l'OL sort d’une saison pleine avec le FC Saint-Gall, en Suisse, où il a inscrit 17 buts et délivré trois passes décisives toutes compétitions confondues. Courtisé par plusieurs clubs de Ligue 1 comme Lens, Rennes ou Toulouse, Geubbels a choisi de revenir en France sous les couleurs du promu.

Une défaite pour lancer la saison

Le Paris FC a su convaincre le joueur avec un projet ambitieux et un contrat de cinq ans, jusqu’en 2030. Le transfert s’élève à neuf millions d’euros plus bonus, une somme record pour le club suisse de Saint-Gall. Cette opération dépasse largement la précédente plus grosse vente du club, qui datait de l’an 2000.

Geubbels arrive avec de grandes attentes, lui qui a déjà marqué trois buts en autant de matchs cette saison. Aux côtés de Moses Simon, Jean-Philippe Krasso ou encore Maxime Lopez, il renforcera une ligne offensive déjà compétitive. Ce recrutement confirme la volonté du Paris FC de s’imposer durablement en Ligue 1 et d’envoyer un signal fort à ses concurrents, malgré la défaite inaugurale contre Angers (1-0).