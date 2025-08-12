Actualités
Willem Geubbels, attaquant de Saint-Gall
Willem Geubbels, attaquant de Saint-Gall (Twitter @WillemGeubbels)

Mercato : Geubbels (ex-OL) de retour en Ligue 1 ?

  • par Lirone Nabet

    • Auteur d’un début de saison prometteur en Suisse, l’ancien Lyonnais Willem Geubbels attire l’œil de plusieurs clubs français.

    À 23 ans, Willem Geubbels vit un bel été. Parti de Ligue 1 sur la pointe des pieds, l’ancien attaquant de l’OL brille désormais sous les couleurs de Saint Gall, en Suisse. Il est meilleur buteur du championnat après trois journées, avec trois buts en autant de matchs. Grâce à ses performances, il porte son équipe en tête du classement. Ces exploits font suite à une saison déjà solide, avec 17 buts et 3 passes décisives toutes compétitions confondues. De ce fait, plusieurs clubs européens suivent son évolution de près, d'après Foot Mercato.

    Le Téfécé en première ligne ?

    En Italie, Lecce, Vérone et Parme seraient attentifs à son dossier. En France, le RC Lens et le Stade Rennais ont aussi pris des renseignements. Cependant, c’est Toulouse qui semble le plus déterminé. Le club de la Ville Rose cherche un buteur depuis le départ de Joshua King. Les dirigeants toulousains voient en Geubbels un profil idéal. Saint Gall a déjà repoussé une offre de 5,5 millions d’euros venue de Lecce. Désormais, le club suisse attend environ 8 millions d’euros. Ce prix pourrait freiner certains prétendants. Néanmoins, le TFC est prêt à investir pour renforcer son attaque. Enfin, les clubs français doivent aussi se méfier des intérêts anglais et allemands, qui restent actifs.

    Laisser un commentaire

