Kenan Doganay, capitaine des U17 de l'OL
Kenan Doganay, capitaine des U17 de l’OL (crédit : David Hernandez)

OL Académie : Doganay, Negri et Hamdani avec l’équipe de France U17

  • par David Hernandez

    • Présents avec les U19 et la réserve de l’OL depuis la reprise estivale, Kenan Doganay, Kylian Negri et Adil Hamdani vont quitter temporairement Décines et Meyzieu. Les trois joueurs ont été retenus avec l’équipe de France U17.

    À une semaine de la reprise de la compétition, Gueïda Fofana et Florent Balmont vont se retrouver privés de quelques joueurs dans leur préparation. Les calendriers étant parfois difficiles à comprendre, l'équipe de France U17 va faire son premier rassemblement de la saison entre le 17 et le 21 août prochain. À cette occasion, José Alcocer a retenu un groupe de 34 joueurs nés en 2009. Trois joueurs de l'OL font partie de cette liste et ce sont des habitués des sélections françaises de jeunes. À partir de ce dimanche, Kenan Doganay, Kylian Negri et Adil Hamdani vont prendre la direction de Clairefontaine pour quatre jours de tests.

    De retour juste pour la reprise des championnats

    Capitaine des U17 de l'OL la saison dernière, Doganay évoluera en U19 pour la saison à venir tout comme Negri. En revanche, Hamdani a lui connu une double promotion puisqu'il participe depuis début juillet à la préparation de la réserve lyonnais. Le tout à seulement seize ans. Avec les Bleuets, les trois Lyonnais disputeront un amical contre les U19 du Havre le mardi 20 avril et un deuxième contre l'équipe de France U16 le lendemain. Une sélection dans laquelle on retrouvera deux autres membres de l'OL Académie.

