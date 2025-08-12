OL Lyonnes : Tarciane, la dernière attendue du groupe

Après avoir glané son premier titre en Copa America, la défenseuse centrale Tarciane est la dernière du groupe à devoir arriver à Décines.

Tic...Tac. Encore quelque temps à patienter pour Jonatan Giráldez qui n'attend désormais plus que Tarciane pour avoir son effectif au complet. Une seule absence avant les prochaines échéances de la préparation estivale avec l'ensemble de son équipe. Alors que Diani et Sombath ont rallié Décines lundi, l'internationale brésilienne de 22 ans devrait rejoindre ses coéquipières dans les prochains jours, elle qui est attendue pour les différentes obligations de la Première Ligue le lundi 18 août.

Un titre qui va lui permettre de gagner sa place ?

Arrivée en provenance de Houston Dash (États-Unis) début février pour un contrat de quatre ans et demi, la défenseuse centrale rentrera de vacances bien méritées mais courte. Elle qui a remporté sa première finale de la Copa America il y a quelques semaines avec la Selecão. Mais une fois n'est pas coutume, après le repos, retour à la réalité. Tarciane découvrira comme bon nombre d'autres joueuses le nouvel entraîneur Jonatan Giráldez.

En période d'acclimatation et souvent sur le banc depuis son arrivée entre Rhône et Saône, la Brésilienne de 22 ans entend rapidement mettre le pied à l'étrier. Elle qui espère obtenir plus de minutes pour la saison à venir avec le départ de Vanessa Gilles. Elle devrait logiquement se retrouver en concurrence avec Alice Sombath et Elma Nelhage pour se positionner aux côtés de Wendie Renard.