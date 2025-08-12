OL - Mercato : Matic, dernier résistant d’une réduction salariale

Ayant choisi de réduire drastiquement son train de vie, l’OL a cherché à se séparer des joueurs avec les plus gros émoluments. Nemanja Matic est le dernier à être encore dans la partie, même si son aventure semble plus que proche de la fin.

Belgrade et maintenant Paris. Pendant que ses coéquipiers enchaînent les séances d’entraînement ou un match amical, Nemanja Matic profite de l’été, loin de Lyon. Pourtant, le milieu est toujours sous contrat avec l’OL et plutôt grassement payé. Toutefois, l’aventure risque de prendre fin d’ici à la fin du mercato, comme nous l’a concédé Matthieu Louis-Jean samedi à Bourgoin. Absent depuis jeudi, le Serbe discute actuellement avec son club pour trouver une solution qui convienne à tout le monde. Malgré son pedigree et ce qu’il peut apporter dans un vestiaire jeune, le milieu n’entre plus vraiment dans les plans de Paulo Fonseca, ni même dans la stratégie économique du club.

Une masse salariale drastiquement réduite

Cet été, le message de la direction lyonnaise a été plus que clair : il fallait réduire la voilure. En ce sens, plusieurs départs ont fait du bien aux finances rhodaniennes, que ce soit pour renflouer les caisses (Cherki, Benrahma) que pour réduire la masse salariale. Avec le prêt de Duje Caleta-Car qui fait suite aux départs de Lacazette, Cherki, Veretout ou encore Benrahma, l'OL a considérablement réduit son train de vie, avec une économie de 55 millions d'euros sur la masse salariale. Nicolas Tagliafico a même consenti à quelques efforts pour revenir.

Alors oui, Corentin Tolisso est toujours là, mais le milieu et désormais capitaine a rapidement vu les portes d'un départ se renfermer, le club le jugeant intransférable. Reste le cas de Matic qui a aujourd'hui le plus gros salaire avec son compère français et qui se plait à Lyon. Lui trouver une porte de sortie serait se libérer d'un poids financier supplémentaire. Mais les exigences du Serbe ne sont pas pour toutes les bourses. À moins qu'une rupture à l'amiable et un salaire lissé sur plusieurs saisons ne soit une affaire gagnante-gagnante pour tout le monde.