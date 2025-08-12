OL - Mercato : Matic, dernier résistant d’une réduction salariale

Ayant choisi de réduire drastiquement son train de vie, l’OL a cherché à se séparer des joueurs avec les plus gros émoluments. Nemanja Matic est le dernier à être encore dans la partie, même si son aventure semble plus que proche de la fin.
Belgrade et maintenant Paris. Pendant que ses coéquipiers enchaînent les séances d’entraînement ou un match amical, Nemanja Matic profite de l’été, loin de Lyon. Pourtant, le milieu est toujours sous contrat avec l’OL et plutôt grassement payé. Toutefois, l’aventure risque de prendre fin d’ici à la fin du mercato, comme nous l’a concédé Matthieu Louis-Jean samedi à Bourgoin. Absent depuis jeudi, le Serbe discute actuellement avec son club pour trouver une solution qui convienne à tout le monde. Malgré son pedigree et ce qu’il peut apporter dans un vestiaire jeune, le milieu n’entre plus vraiment dans les plans de Paulo Fonseca, ni même dans la stratégie économique du club.
Une masse salariale drastiquement réduite
Cet été, le message de la direction lyonnaise a été plus que clair : il fallait réduire la voilure. En ce sens, plusieurs départs ont fait du bien aux finances rhodaniennes, que ce soit pour renflouer les caisses (Cherki, Benrahma) que pour réduire la masse salariale. Avec le prêt de Duje Caleta-Car qui fait suite aux départs de Lacazette, Cherki, Veretout ou encore Benrahma, l'OL a considérablement réduit son train de vie, avec une économie de 55 millions d'euros sur la masse salariale. Nicolas Tagliafico a même consenti à quelques efforts pour revenir.
Alors oui, Corentin Tolisso est toujours là, mais le milieu et désormais capitaine a rapidement vu les portes d'un départ se renfermer, le club le jugeant intransférable. Reste le cas de Matic qui a aujourd'hui le plus gros salaire avec son compère français et qui se plait à Lyon. Lui trouver une porte de sortie serait se libérer d'un poids financier supplémentaire. Mais les exigences du Serbe ne sont pas pour toutes les bourses. À moins qu'une rupture à l'amiable et un salaire lissé sur plusieurs saisons ne soit une affaire gagnante-gagnante pour tout le monde.
Un gros salaire, mais aussi une expérience internationale de haut niveau. Ce n'est pas de refus quand on voit la jeunesse du groupe. De là a en faire le 2e plus gros salaire du club, pour un joueur qui ne va pas ou très peu jouer...
Plutôt que "dernier résistant", je dirais plutôt "dernier vestige".
Je pense vraiment que Nema a tout intérêt à trouver une porte de sortie, il n'a aucun but à rester une saison à ne rien faire quand on sait qu'à 36 ans, il ne lui reste pas beaucoup d'années à jouer en pro.
Que ce soit en Saudi League ou ailleurs, je lui souhaite de bien finir sa carrière.
S'il fallait parler de "résistant", parlons plutôt en ce cas de Paul Akouokou qui a refusé -à rémunération égale à ce qu'il touche à l'OL- de jouer à Saragosse (2nde div espagnole) et un autre club (a priori espagnol) qui n'a pas été communiqué.
"Un salaire lissé sur plusieurs saisons" ça existe ça ??
Ouaip, ça se voit parfois si ça arrange le club et le joueur
C’est ce qu’on fait actuellement à grande échelle : Mata prolongé de 3 ans, Taglia 2+1, Greif contrat de 5 ans à 28 ans.
On échange un salaire plus bas contre une durée de contrat plus longue, tout le monde est gagnant, même le supporter naïf qui croit que ce n’est qu’une histoire d’amour du maillot
Tagliafico c'est 2 saisons (communiqué officiel du club) pas de + 1 optionnelle comme il avait été dit je ne sais plus où
Matic c'est le remplaçant d 'Akouokou. On l'a vu à Manchester.
Un des deux plus gros salaires et alors ? ne peut on pas en supporter une année de plus fin de son contrat ou six mois jusqu'au prochain mercato ? Fofana et d'autres peuvent encore être transférables où sera l'expérience si on veut aller jusqu'au bout de la saison avec tous ces jeunes qui ont un niveau à parfaire ? On place 5 millions sur un gardien qui n'a peut être pas le niveau de Descamp , je dis bien peut être car avant tout on doit les mettre en opposition pour le poste de n1 et on chine le seul salaire en défaut ..
Pensez à la blessure d'un ou de deux milieux en même temps dans la saison , qui prendra le relais ?
Je pense que le cas Matic est réglé ! D’après cet article, il ne s’entraîne pas avec le groupe, « il profite de l été loin du groupe » Si je comprends cette phrase cela signifie qu’il est payé à ne rien faire ! Je ne suis pas certain que la Direction de l OL accepterait cette situation si un accord entre les parties n’existai pas? De plus son niveau physique doit être mauvais !
Mais s'il ne s'entraîne pas et que son niveau physique est mauvais, cela signifie aussi et surtout qu'aucun autre club ne voudra de lui...