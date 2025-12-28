OL - Rétro 2025 : offensivement, Sulc s’invite à la table des Gones

Débarqué à l’OL en juillet dernier, Pavel Sulc a connu une montée en puissance ces dernières semaines. Décisif à 14 reprises, le Tchèque fait partie des joueurs les plus influents en 2025 dans le club rhodanien.

Il a cette particularité de ne pas être le joueur le plus flamboyant que l’OL a connu ces dernières saisons et d’être pourtant d’une efficacité redoutable. Avec Pavel Sulc, il ne faut pas s’attendre à voir du Rayan Cherki. Ce n’est d’ailleurs pas pour ça qu’il a été recruté durant l’été. Si le Tchèque a numériquement posé ses bagages entre Rhône et Saône pour prendre la suite du joueur de Manchester City, son profil a rapidement montré qu’il allait apporter quelque chose de nouveau. Décrit comme un meneur attiré par le but, Sulc n’est pas un distributeur mais bien un finisseur. Un rôle hybride qui lui a valu un certain temps d’adaptation à l’OL et à la Ligue 1. Depuis quelques semaines, il est cependant monté en puissance au point de finir l’année en boulet de canon.

Quatre joueurs formés à l'Académie dans le top 5

Après six mois en France, l’adaptation continue de se faire pour Pavel Sulc, aussi excentrique dans son style vestimentaire que clinique devant le but adverse. Impliqué dans quatorze buts depuis son arrivée, le Ballon d’Or tchèque s’est imposé comme l'un des joueurs lyonnais les plus décisifs en 2025. Il s’installe en quatrième position et empêche les joueurs du cru de faire une razzia. En effet, avec 20 actions décisives (7 buts, 13 passes), Rayan Cherki finit en tête de ce classement devant Georges Mikautadze (19) et Corentin Tolisso (18). Vient ensuite Pavel Sulc, qui devance Alexandre Lacazette (12), dont il a pris la suite avec le numéro 10 dans le dos.