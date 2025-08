OL - Mercato : Šulc, un "meneur attiré par le but adverse"

Pavel Sulc après le match entre le FC Viktoria Plzen et la Lazio Rome (Photo by Giuseppe Maffia / NurPhoto via AFP)

Recruté par l’OL, Pavel Šulc va venir renforcer le secteur offensif lyonnais. S’il est considéré comme un numéro 10, le Tchèque a une vraie appétence pour le but adverse.

Depuis lundi soir, l’OL a réactivé la filière tchèque qui était en sommeil depuis près de deux décennies. En s’engageant pour les quatre prochaines saisons avec le club lyonnais, Pavel Šulc (à prononcer Schulz) va emboiter les pas de ses ainés passés entre Rhône et Saône. Ils ne sont pas nombreux à avoir représenté la Tchécoslovaquie, la République tchèque et désormais la Tchéquie à Lyon avec Antonin Tichy (1950-1953), Jan Popluhar (1968-1970) et le dernier en date Milan Baros (janvier 2007 - août 2008).

Il faut dire que le marché d'Europe centrale avait été délaissé, mais la situation économique lyonnaise pousse à devoir trouver des bons coups dans des championnats moins réputés. Avec Šulc, l’OL va-t-il se payer une belle addition ? Pour les suiveurs du football tchèque, c’est un oui. "Il fait partie aujourd’hui des deux meilleurs joueurs du pays. Il est devenu un cadre de la sélection grâce à ce qu’il montre sur le terrain, même s’il n’a que 14 capes", nous a confié Lazar van Parijs, co-fondateur du site Footballski. À 24 ans, Sulc n’est pourtant plus un jeune en devenir, comme semble le souhaiter la direction rhodanienne dans cet été de transferts.

Plus un neuf et demi qu'un vrai meneur ?

Néanmoins, il va rentrer dans cette catégorie de joueurs matures, mais dont le jeune âge relatif peut laisser espérer encore de belles surprises. Ayant explosé aux yeux des recruteurs européens depuis deux saisons, Pavel Šulc est un joueur pour le moins atypique. Par son apparence avec cette coupe au mulet qui nous rappelle les belles heures des années 90 que par son profil. Joueur offensif par excellence, le Tchèque peut évoluer presque partout sur cette ligne d’attaque. Meneur de jeu, dans un rôle un peu plus reculé ou sur l’aile gauche. Cependant, c’est bien dans une position de numéro et demi qu’il paraît le plus s’épanouir.

Avec 20 buts et 15 passes en 54 matchs la saison passée, il a pulvérisé les records, au point de se recevoir le Ballon d'Or du joueur tchèque de l’année. "C’est quelqu’un attiré par le but. Dès qu’il reçoit le ballon, sa conduite se fait en direction du but adverse", poursuit le journaliste du site Footballski. Une pensée partagée par Eric, supporter de l’OL, mais qui réside en Tchéquie et qui a vu aux premières loges le joueur du Viktoria Plzen. "Il adore être dans la surface de réparation. Pour un milieu, il a de vraies statistiques d’attaquant. Il ne cherche pas à s’embêter quand il reçoit le ballon dans cette zone." Alors que l’OL a parfois été décrié pour cet attentisme dans la surface, Šulc pourrait remédier à ce problème.

Un joueur "pas avare d'efforts dans le pressing"

Ne faisant pas de frasque dans sa vie de tous les jours, celui qui "poste presque quotidiennement une photo de son chat" est avant tout un joueur de collectif. Malgré des statistiques qui pourraient faire penser à un certain égoïsme, il "ne sera jamais le dernier à faire l’effort dans le pressing." Néanmoins, Lazar van Parijs note une marge de progression dans ce domaine, car "à vouloir tout faire à fond, il manque un peu d’intelligence et fait beaucoup de fautes." Un chien fou, pourrait-on dire, mais qui a une belle opportunité de confirmer dans un des championnats majeurs.

Dans un championnat tchèque forcément en dessous de la Ligue 1, Pavel Šulc a déjà pu appréhender le défi physique et "ça va l’aider à s’intégrer plus facilement en France". Il a aussi pu briller en Ligue Europa la saison passée avec notamment des performances remarquées contre l’Eintract Francfort, Manchester United et surtout la Lazio Rome en huitième de finale. Cette réussite sur la scène européenne a forcément fini de convaincre la cellule de recrutement de l’OL qui cherchait un joueur de liant.

Pas un profil à la Cherki

Cela a fait défaut à la formation de Paulo Fonseca durant l’été, avec un Georges Mikautadze assez esseulé. Pavel Šulc peut-il combler ce manque ? "C’est un joueur qui va faire la différence balle au pied et pas forcément par la passe", avance le supporter lyonnais basé depuis deux décennies à Prague. "Le Viktoria Plzen a un jeu très vertical et cela correspondait parfaitement à sa qualité de percussion balle au pied", note de son côté Van Parijs qui le voit "plus comme un meneur finisseur qu'un meneur dribbleur".

À l’OL, Fonseca souhaite mettre en place un jeu de possession. Cela demandera forcément de l’adaptation à Pavel Šulc. Mais dans la volonté de récupérer vite et haut du coach portugais, les qualités du natif de Karlovy Vary ne seront pas de trop, surtout si la formation lyonnaise vient à jouer en 4-2-3-1. Pavel Šulc ne fera pas lever les foules avec des gestes à la Rayan Cherki, mais en misant sur lui, l’OL a fait le choix de la fiabilité et du devoir.