OL : repos ce dimanche et reprise lundi pour préparer Lens

  • par David Hernandez

    • Au lendemain de la victoire contre Getafe, les joueurs de l'OL ont pu couper ce dimanche. Le retour à l'entraînement se fera ce lundi avec Lens en ligne de mire.

    Au moment du retour d'Autriche, Paulo Fonseca avait accordé deux jours de repos aux joueurs pour retrouver leur famille. Seulement, avec la reprise de la Ligue 1 qui approche, l'heure n'est plus forcément à se la couler douce. Après quatre jours d'entraînement et un amical contre le FBBP01 (1-3) pour les uns et Getafe pour les autres (2-1) samedi, les joueurs de l'OL ont pu couper ce dimanche pour recharger les batteries. Il le faudra, car le programme de la semaine à venir s'annonce intense. Le déplacement à Lens est prévu pour ce samedi 16 août (17h). Fonseca veut mettre toutes les chances de son côté pour attaquer la saison du meilleur pied possible.

    Un travail quotidien jusqu'à samedi

    Après ce repos dominical, les coéquipiers de Clinton Mata ont rendez-vous au GOLTC dès ce lundi. Au programme, cinq séances qui doivent les amener jusqu'à cette 1re de Ligue 1 dans le nord de la France. En marge de cette reprise du championnat, Paulo Fonseca se présentera normalement face à la presse jeudi en fin de matinée. Sa dernière intervention médiatique sur cette rencontre Lens - OL, lui qui purge encore sa suspension avec interdiction de banc et de vestiaires.

