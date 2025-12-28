Actualités
Melchie Dumornay et Kadidiatou Diani célèbrent un but lors de PSG - OL
Melchie Dumornay et Kadidiatou Diani célèbrent un but lors de PSG – OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Dumornay (OL Lyonnes) aux portes du top 10 des meilleures joueuses 2025

  • par David Hernandez

    • Meilleure jeune joueuse de Ligue des champions la saison passée, Melchie Dumornay continue de grandir sur l’échiquier mondial. La joueuse offensive de l’OL Lyonnes a fait un bond en avant dans le classement ESPN des meilleures joueuses en 2025.

    Elle est la pierre angulaire du système de Jonatan Giraldez. C’était déjà le cas sous Joe Montemurro, mais avec le coach espagnol, Melchie Dumornay a pris une dimension nouvelle. Élue meilleure jeune joueuse de la dernière campagne de Ligue des champions, l’Haïtienne postule à d’autres récompenses désormais. Celles des "grandes" comme le Ballon d’Or par exemple. En attendant, la numéro 6 de l’OL Lyonnes continue de se faire un nom à travers le globe.

    Quatre autres Lyonnaises dans le classement

    Nommée pour le dernier Ballon d’Or, Dumornay a vu son nom faire un bond dans le classement d’ESPN pour élire la meilleure joueuse de 2025. Vingt-et-unième en 2024, la Lyonnaise est dorénavant aux portes du top 10 avec une 11e place. Elle n’est pas la seule joueuse de l’OL Lyonnes à s’intégrer dans ce classement de 50 joueuses ayant marqué 2025. Tabitha Chawinga (47e), Kadidiatou Diani (42e), Lindsey Heaps (34e) ainsi que Jule Brand (24e) font partie de ce top 50.

    à lire également
    Moussa Niakhaté et Corentin Tolisso lors d'OL - RWDM Brussels
    Tolisso, Niakhaté… l’OL compte sur eux pour la deuxième partie de saison

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Melchie Dumornay et Kadidiatou Diani célèbrent un but lors de PSG - OL
    Dumornay (OL Lyonnes) aux portes du top 10 des meilleures joueuses 2025 14:00
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    Niakhaté (OL) : "Le football africain s’améliore et c’est positif" 13:00
    Endrick, attaquant prêté par le Real Madrid à l'OL
    Endrick, le serial buteur qui veut retrouver la confiance à l’OL 12:00
    Santiago Ramos Mingo
    OL - Mercato : encore des vues sur Ramos Mingo ? 11:00
    Pep Guardiola et Rayan Cherki lors de Manchester City - Wydad AC
    Guardiola sur Cherki (ex-OL) : "Envie de lui crier dessus et de l'embrasser" 10:15
    Paul Akouokou, milieu de l'OL
    Mercato : le Real Saragosse aimerait renvoyer Akouokou à l’OL 09:30
    Moussa Niakhaté et Corentin Tolisso lors d'OL - RWDM Brussels
    Tolisso, Niakhaté… l’OL compte sur eux pour la deuxième partie de saison 08:45
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    CAN : la qualification attendra pour le Sénégal et Moussa Niakhaté (OL) 07:59
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    OL - Médias : suivez Tant qu'il y aura des Gones en podcast 27/12/25
    Corentin Tolisso remerciant Pavel Sulc lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    Qui sont les meilleurs buteurs de l'OL à la mi-saison ? 27/12/25
    Moussa Niakhaté face à Breel Embolo lors de Rennes - OL
    OL : Moussa Niakhaté parmi les joueurs les plus utilisés de Ligue 1 27/12/25
    La joie des joueurs de Monaco contre Saint-Etienne
    Face à Monaco, l'OL devra se méfier des remplaçants monégasques 27/12/25
    Melchie Dumornay, nouvelle joueuse de l'OL
    OL Lyonnes : des temps de jeu très répartis 27/12/25
    Matthieu Louis-Jean, chef de la cellule de recrutement de l'OL
    OL : les dates du mercato d'hiver 2026 27/12/25
    Selma Bacha (OL féminin) contre Wolfsburg
    OL Lyonnes : Selma Bacha et Vicki Becho se rapprochent de caps symboliques 27/12/25
    Endrick portera le 9 sous le maillot de l'OL (@OL)
    OL : Endrick ne pourra pas jouer tout de suite en Ligue Europa 27/12/25
    La joie des joueuses de l'OL Lyonnes contre St Pölten
    OL Lyonnes : le calendrier des Lyonnaises en janvier 27/12/25
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    OL : Moussa Niakhaté et le Sénégal en mission à la CAN 27/12/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut