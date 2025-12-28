Meilleure jeune joueuse de Ligue des champions la saison passée, Melchie Dumornay continue de grandir sur l’échiquier mondial. La joueuse offensive de l’OL Lyonnes a fait un bond en avant dans le classement ESPN des meilleures joueuses en 2025.

Elle est la pierre angulaire du système de Jonatan Giraldez. C’était déjà le cas sous Joe Montemurro, mais avec le coach espagnol, Melchie Dumornay a pris une dimension nouvelle. Élue meilleure jeune joueuse de la dernière campagne de Ligue des champions, l’Haïtienne postule à d’autres récompenses désormais. Celles des "grandes" comme le Ballon d’Or par exemple. En attendant, la numéro 6 de l’OL Lyonnes continue de se faire un nom à travers le globe.

Quatre autres Lyonnaises dans le classement

Nommée pour le dernier Ballon d’Or, Dumornay a vu son nom faire un bond dans le classement d’ESPN pour élire la meilleure joueuse de 2025. Vingt-et-unième en 2024, la Lyonnaise est dorénavant aux portes du top 10 avec une 11e place. Elle n’est pas la seule joueuse de l’OL Lyonnes à s’intégrer dans ce classement de 50 joueuses ayant marqué 2025. Tabitha Chawinga (47e), Kadidiatou Diani (42e), Lindsey Heaps (34e) ainsi que Jule Brand (24e) font partie de ce top 50.