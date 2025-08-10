Actualités
OL : Fonseca a pu donner des minutes à certains contre le FBBP01

  • par David Hernandez

    • En marge de l’amical contre Getafe samedi soir, l’OL avait disputé une opposition matinale à Décines contre Bourg-en-Bresse. Avec une équipe très jeune, Paulo Fonseca a pu donner des minutes à certains éléments comme Nicolas Tagliafico ou encore Pavel Sulc.

    La journée de samedi n’a pas été 100% parfaite pour l’OL. Si la formation lyonnaise a terminé sa préparation estivale de la meilleure des façons avec une victoire contre Getafe (2-1), elle avait perdu quelques heures plus tôt du côté de Décines. Dans une opposition amicale programmée en dernière minute contre le FBBP01, l’OL a perdu 3-1 contre son club partenaire du côté du GOLTC. Une rencontre disputée à huis clos samedi matin et qui a eu du bon pour Paulo Fonseca. Ayant réduit sa rotation contre Getafe à seulement trois changements, l’entraîneur lyonnais a pu donner du temps de jeu à ceux qui en avaient besoin un peu plus tôt dans la journée.

    75 minutes au cumul pour Sulc

    Face à Bourg, Nicolas Tagliafico a ainsi pu reprendre la compétition et du rythme, brassard de capitaine autour du bras. Il s’est contenté d’une heure de jeu, au même titre que Pavel Sulc ou encore Ruben Kluivert. Dans une formation composée majoritairement des jeunes de l’Académie ayant fait la préparation estivale avec les pros, l’objectif était avant tout de donner des minutes. Ainsi, cela a permis à Sulc notamment d’enchaîner une heure contre le FBBP01 et un quart d’heure de jeu contre Getafe. Plus que le résultat, l’objectif était ailleurs pour l’OL samedi matin.

