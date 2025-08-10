Actualités
Jonatan Giraldez lors d'OL Lyonnes - Servette FC
Jonatan Giraldez lors d’OL Lyonnes – Servette FC (crédit : David Hernandez)

OL Lyonnes - Servette FC (5-0) : Giraldez satisfait de cette première

  • par David Hernandez
  • 11 Commentaires

    • Sous la chaleur de Décines, Jonatan Giraldez a connu son premier succès avec l’OL Lyonnes. La victoire contre le Servette FC a permis au coach de donner une mi-temps à chacune de ses joueuses.

    Il faisait chaud, très chaud, samedi après-midi du côté du terrain Gérard Houllier à Décines. Sous les 37 degrés annoncés au GOLTC, les joueuses de l’OL Lyonnes et du Servette FC ont tenté de faire bonne figure dans cette opposition amicale, la première pour les Lyonnaises. Sans forcément forcer, les Fenottes ont facilement pris le dessus sur leurs voisines suissesses (5-0). Une manita pour lancer la préparation et un premier succès pour Jonatan Giraldez à la tête de la formation rhodanienne. "Très content. Aujourd’hui (samedi), nous avons créé beaucoup d'opportunités pendant la première mi-temps. Nous avons joué un bon football, s'est félicité le coach à notre micro. En deuxième mi-temps, la physionomie était différente, avec des caractéristiques de joueuses différentes. On s’est créé beaucoup d’occasions en transition."

    "Il faut de la compétitivité dans l'équipe"

    Dans ce premier rendez-vous de l’été, Giraldez a utilisé toutes les joueuses à sa disposition. N’ayant repris que cette semaine, Damaris Egurrola, Ada Hegerberg et Ingrid Engen ont observé la rencontre de la tribune. Pour le reste, toutes ont eu le droit à une mi-temps, avec un onze plus expérimenté en première. Une nécessité aussi bien à cause de la chaleur présente samedi que dans un souci de progression physique. "Nous avons pensé que c'était le meilleur pour les joueuses, parce que c'était le premier match. Nous avons pensé que c'était très important de préparer l'équipe. Ce n'est pas très important qui joue. Le plus important pour moi, c'est la compétitivité entre toute l'équipe, toutes les joueuses, les nouvelles joueuses, les jeunes joueuses et les plus anciennes."

    Un match de reprise donc, mais pas sans intérêt pour le nouveau coach, qui apprend encore à connaitre son groupe.

    11 commentaires
    1. isabielle
      isabielle - dim 10 Août 25 à 10 h 40

      👍 beau discours de préparation... à quand des images ?
      On veux les voir ces phases de jeu de " bon football "... oui, je le sais Jonatan, que nous sommes impatients 😜

    2. isabielle
      isabielle - dim 10 Août 25 à 10 h 44

      À propos d'image, en voici encore une à montrer à "qui vous savez"...
      [HS] mais juste pour le plaisir des yeux :
      https://x.com/willy_pasche/status/1954456522265690127

      1. OLVictory
        OLVictory - dim 10 Août 25 à 10 h 49

        Une frappe magnifique !

    3. Avatar
      Floyd - dim 10 Août 25 à 10 h 46

      J'ai pas vu Maeline Mendy... 🙁

      1. isabielle
        isabielle - dim 10 Août 25 à 11 h 00

        Elle est pourtant dans le groupe (photo en salle vue sur instagram) ... est-elle préservée ?
        Mais il me semble qu'elle a terminé blessée lors de l'Euro U19... sur le banc en 1/2 ( à vérifier) et le dernier match elle l'a joué "petit bras" ! 🥴

    4. Avatar
      Poupette38 - dim 10 Août 25 à 10 h 59

      Bonjour tout le monde,

      J'aimerais votre avis svp, beaucoup s'en fiche sûrement mais c'est l'avis des autres qui m'intéresse 😉

      C'est la première saison que les matchs amicaux des féminines ne sont pas diffusés, avant on pouvais les suivre, et sinon il y avait le replay sur OLPLAY .

      Ce n'est plus le cas et c'est donc OLPLAY qui devrait prendre le relais .
      Le match des féminines étant presque en même temps que le match des garçons, OLPLAY ne pouvait pas assurer la diffusion des deux évènements (à mon avis) .
      N'oublions pas que OLPLAY a dû "réduire la voilure" suite aux problèmes financiers du club donc il y a eu des départs dans ce secteur .
      Gaël Berger l'a précisé quand il a annoncé la présence d'OLPLAY avec Mickaël Mouton pour le stage d'une semaine des garçons en Autriche, en précisant que ce n'était plus possible de réaliser l'émission quotidienne à 18h .

      C'est dommage parce qu'il est déjà difficile d'apporter de nouveaux supporters au foot féminin, alors là ......
      + je ne me rappelle plus qui va diffuser la D1 arkema (Disney ?) et l'Europe (canal ?)

      Merci pour vos retours,

      M. Mendy je l'ai vu lors de la prépa, après c'est le vide 🥲

      1. isabielle
        isabielle - dim 10 Août 25 à 11 h 05

        Salut Poupette,
        pour l'Arkema 1ère ligue aucun changement : canal + et FFFTV
        Le changement c'est pour la WCL avec Disney.... mais il faut attendre car des matchs en clairs seront dispos (sur Youtube il me semble)... à ce jour aucun programme n'a encore été précisé ni par l'UEFA, ni par Disney 😜

        1. Avatar
          Poupette38 - dim 10 Août 25 à 11 h 22

          Merci isabielle, sympa 👍

        2. Dede ex-Passion 69
          Dede ex-Passion 69 - dim 10 Août 25 à 11 h 29

          Salut isa,
          Fut un temps où Disney était compris et gratuit avec Canal +, mais ils l'ont remplacé par Apple TV !....😡
          Nouvel abo en vue ....

      2. isabielle
        isabielle - dim 10 Août 25 à 11 h 22

        Pour OL Play, tant que c'est du huis clos rien à attendre... idem pour la prépa chez Adidas, car la L1 aura repris.
        Ce serait surprenant d'avoir autre chose qu'un "inside" sur le Youtube de OL Lyonnes.

        Par contre, j'espère que pour le championnat ils reviendront avec d'autres intentions... c'est effectivement important pour développer le nombre de fans.
        Datasolution devrait logiquement œuvrer dans ce sens, selon les propos de Michele Kang et Vincent Ponsot, lors du renouvellement du contrat de sponsoring.
        https://www.ol.fr/fr/actualites/datasolution-renouvelle-son-partenariat-avec-ol-lyonnes-pour-les-trois-prochaines-saisons

        Ps : petite idée, sans doute stupide, mais si l'austérité doit nous priver d'images sur OLPlay, pourquoi ne pas lancer une pétition en ligne ?

    5. isabielle
      isabielle - dim 10 Août 25 à 11 h 38

      d'autres p'tites images 🤗
      https://www.instagram.com/p/DNK0Yc5s07z/?utm_source=ig_web_copy_link

