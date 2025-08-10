Sous la chaleur de Décines, Jonatan Giraldez a connu son premier succès avec l’OL Lyonnes. La victoire contre le Servette FC a permis au coach de donner une mi-temps à chacune de ses joueuses.

Il faisait chaud, très chaud, samedi après-midi du côté du terrain Gérard Houllier à Décines. Sous les 37 degrés annoncés au GOLTC, les joueuses de l’OL Lyonnes et du Servette FC ont tenté de faire bonne figure dans cette opposition amicale, la première pour les Lyonnaises. Sans forcément forcer, les Fenottes ont facilement pris le dessus sur leurs voisines suissesses (5-0). Une manita pour lancer la préparation et un premier succès pour Jonatan Giraldez à la tête de la formation rhodanienne. "Très content. Aujourd’hui (samedi), nous avons créé beaucoup d'opportunités pendant la première mi-temps. Nous avons joué un bon football, s'est félicité le coach à notre micro. En deuxième mi-temps, la physionomie était différente, avec des caractéristiques de joueuses différentes. On s’est créé beaucoup d’occasions en transition."

"Il faut de la compétitivité dans l'équipe"

Dans ce premier rendez-vous de l’été, Giraldez a utilisé toutes les joueuses à sa disposition. N’ayant repris que cette semaine, Damaris Egurrola, Ada Hegerberg et Ingrid Engen ont observé la rencontre de la tribune. Pour le reste, toutes ont eu le droit à une mi-temps, avec un onze plus expérimenté en première. Une nécessité aussi bien à cause de la chaleur présente samedi que dans un souci de progression physique. "Nous avons pensé que c'était le meilleur pour les joueuses, parce que c'était le premier match. Nous avons pensé que c'était très important de préparer l'équipe. Ce n'est pas très important qui joue. Le plus important pour moi, c'est la compétitivité entre toute l'équipe, toutes les joueuses, les nouvelles joueuses, les jeunes joueuses et les plus anciennes."

Un match de reprise donc, mais pas sans intérêt pour le nouveau coach, qui apprend encore à connaitre son groupe.