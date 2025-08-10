Actualités
Amaury Barlet, coach des U17 de l'OL
Amaury Barlet, coach des U17 de l’OL (crédit : David Hernandez)

Amaury Barlet confirme son départ de l'OL Académie

  • par Antoine Lio
  • 3 Commentaires

    • En charge des catégories jeunes de l'OL, Amaury Barlet tire sa révérence à Décines pour de nouveaux projets.

    De l'entraîneur de poussins dès l'âge de 15 ans à l'encadrement des jeunes à l'Académie de l'OL (2011-2025). Voici le parcours d'Amaury Barlet qui a officialisé ce qui était entendu depuis plusieurs semaines déjà. Après plus de dix ans au centre, l'entraîneur a quitté l'Académie car "une parenthèse s’ouvre à moi cet été et elle se transforme en une opportunité pour m’ouvrir à de nouveaux projets." Un départ d'un des derniers historiques de la formation lyonnaise, qui n'a pas encore rebondi, mais qui observe avec fierté l'éclosion de jeunes pousses passées entre ses mains comme Khalis Merah.

    En fin de contrat au sein de l'Académie

    Pétri d'expérience durant ces huit années passées avec les jeunes pousses de l'OL, Amaury Barlet prend la tête de l'équipe U17 (2019/2023). Il avait notamment réalisé une saison 2021/2022 tonitruante en terminant premier avec 22 victoires. Auteur de bonnes prestations, Amaury Barlet monte avec les U19. Il épaule notamment Jérémie Bréchet entre juillet et novembre 2023 avant de devenir l'entraîneur principal en 2024. La saison dernière, il avait renoué avec la section U17. Équipe avec laquelle il n'était pas passé loin d'une qualification pour les phases finales du championnat U17 National malgré la jeunesse de son groupe.

    3 commentaires
    1. Avatar
      Poupette38 - dim 10 Août 25 à 11 h 10

      Tu parles d'une stabilité .

      HS . Quelqu'un a parlé des nombreux blessés à Nice, il y en a encore eu deux lors de leur match de barrage pour la LdC, c'est sûrement pour ça que JM Larborderie, médecin de l'OL a rejoint Nice en janvier 2025 .

      Une grosse perte pour nous ? à suivre mais sûrement un plus pour Nice .

      Autre HS . on m'a envoyé une belle photo d'un spectateur à P. Rajon avec un maillot floqué avec un message pour textor signé 69, dommage que je ne sache pas vous l'envoyer .

      Signaler
      1. isabielle
        isabielle - dim 10 Août 25 à 11 h 29

        Tu peux envoyer le document sur le mail du site de OLPP...

        Signaler
      2. Toitoi
        Toitoi - dim 10 Août 25 à 11 h 42

        Salut Poupette : razik.brikh@lyoncapitale.fr

        Signaler

