Maitland-Niles, Tessmann, Satriano… ils ont déçu à l’OL

Dans cette première partie de saison plutôt réussie, certains joueurs ont affiché certaines limites qui n’ont pas forcément aidé l’OL. À commencer par Ainsley Maitland-Niles et Tanner Tessmann.
L’OL est revenu de tellement loin que la première partie de saison est forcément une satisfaction pour tout le monde. Voir le club lyonnais cinquième de Ligue 1 et premier de Ligue Europa relève presque d’un miracle tant la décision du 24 juin dernier résonne encore comme un coup de marteau sur la tête. Néanmoins, tout n’a pas été tout rose sur le terrain et des joueurs ont quand même déçu. Pour certains, cela était quasiment attendu vu les restrictions auxquelles a dû faire face la direction lyonnaise. Pour d’autres, c’est une vraie déception et comment ne pas penser à Ainsley Maitland-Niles…
Maitland-Niles, une nonchalance qui agace
Ayant retrouvé un vrai niveau grâce à Pierre Sage avec un rôle hybride de latéral droit venant s’insérer dans le milieu, l’Anglais aurait pu s’épanouir dans le système de Paulo Fonseca. Seulement, son carton rouge à Lorient a été la représentation de sa première partie de saison. Des défaillances défensives, un langage corporel très loin de celui d’un joueur de 28 ans et finalement une exclusion comme un poids pour son équipe.
C’est d’autant plus rageant qu’un Maitland-Niles à 100% est plus qu’indispensable, à l’image de son match contre le PSG. Dommage que ce soit sur courant alternatif. "Il commence bien la saison et sur les deux derniers mois, il n’est vraiment pas à son niveau. C’est plutôt une faiblesse actuellement qu’une plus-value, regrettait Nicolas Puydebois dans la dernière émission TKYDG de l’année. Avec son expérience, avec ce qu’il a déjà apporté, j’en attends beaucoup plus. C’est ce qu’on appelle la régularité du haut niveau. Il est en dessous de ce qu’il nous a proposé par le passé."
Tessmann, un début de saison en trompe-l'œil ?
Des regrets, y en a-t-il pour Tanner Tessmann ? Le cas de l’Américain est un peu similaire à celui d’Ainsley Maitland-Niles, même si le poids dans le onze est différent. Seulement, le milieu "avait agréablement surpris lors de ses deux premiers mois de la saison". Son entente avec Tyler Morton avait stabilisé le milieu et le plan défensif de l’OL bien mieux structuré. A-t-il été grisé par ses performances au point de se voir plus beau que ce qu’il est ?
Sa passe nonchalante pour Hans Hateboer a fait vivre une première titularisation calvaire pour le Néerlandais à Brest et rien ne s’est vraiment arrangé par la suite. "Il est revenu à un niveau moyen, très moyen. J’aurais aimé que les promesses continuent parce qu’il a été impactant sur le début de saison. Aujourd’hui, je ne vois pas comment il peut revenir dans le onze…" Au point que lorsqu’il est question de départs hivernaux, le nom de Tanner Tessmann revient presque en premier car il garde une cote sur le marché.
Satriano, flop ou indulgence ?
Pour le troisième flop de cette première partie de saison, les débats ont été enflammés sur le plateau de Tant qu’il y aura des Gones. Ruben Kluivert a reçu les mauvaises appréciations d’Enzo Reale, tandis que Clément Guillot, l’entraîneur du FC Saint-Cyr Collonges, regrettait l’impact inexistant de Martin Satriano dans la surface. Heureusement pour lui, l’Uruguayen n’a pas été plus en réussite lors du match de Coupe de France, mais cela amène à se questionner.
Attendu pour être avant tout un joueur de rotation, Satriano doit-il faire l’objet d’un certain recul sur ses prestations ou est-ce une vraie déception ? Pour nos deux consultants, l’absence d’attente au moment de son recrutement doit permettre de relativiser le néant offensif de l’ancien Lensois. Seulement, on juge un attaquant à ses statistiques et elles sont loin d’être à la hauteur. Trois buts en dix-sept matchs, ce n’est pas assez.
HS . Rayan Cherki transféré à City pour 42.5M dont 6M de bonus, 23 matchs : 6 buts + passes dé ?
Florian Wirtz, transféré à Liverpool pour 136M, 22 matchs : 1 but + passes dé ?
On se serait pas "un peu" fait avoir ? 🤔😠
Les supporters de City sont assez unanimes là dessus.
Comment un joueur de ce niveau a pu arriver pour un prix aussi bas ?
Mais il faut contextualiser : Rayan n'avait plus qu'un an de contrat, ne voulait pas prolonger, le club était dans une situation financière catastrophique.
Et puis sincèrement, au vu de l'effectif de City, qui pouvait s'attendre à une adaptation aussi expresse de Cherki surtout vu le niveau d'exigence de Guardiola ?
Wirtz le real, le bayern le voulait, il etait plus confirmé que Rayan( rappel le mercato precedent Dortmund n en a pas voulu.meme a 12/15M).
Attention a la culture de l instant Wirtz c est tres tres haut niveau.
Super content pour Rayan en tout cas.
@Poupette38
La différence est bien trop importante mais elle s'explique par plusieurs raisons objectives :
1) Les deux sont nés en 2003 mais Wirtz a été un joueur majeur de Leverkusen depuis 5 saisons (dès ses 17 ans) tandis que Cherki était devenu titulaire indiscutable à l'OL depuis une saison seulement. Cherki, branleur de 2020 à début 2024 (remplaçant successif de Toko, Kadewere, Shaqiri, Faivre, Tete, Nuamah, Benrahma, etc ca la fout mal aux yeux des recruteurs européens !), a éclos tardivement contrairement à Wirtz.
2) Wirtz était extrêmement régulier à Leverkusen depuis 5 ans (au total 56 buts et 66 passes dé en 196 matches) tandis que Cherki a été bon seulement une saison sur ses 6 saisons à l'OL (au total 29 buts et 45 passe dé en 185 matches), donc des stats largement meilleures pour Wirtz. Wirtz élu meilleur de Bundesliga 2023-24.
3) Si on regarde plus en détail les stats, Wirtz a deux saisons de championnat avec au moins 10 buts et 10 passes (double double), ce qui n'est jamais arrivé avec Cherki à l'OL
4) Wirtz a emmené son club à être champion d'Allemagne invaincu (performance exceptionnelle) en 2024, en plus de remporter la Coupe et la Supercoupe d'Allemagne cette saison là, saison énormissime et historique (triplé), cette même saison Leverkusen va en finale d'Europa Ligue. Et en 2025 Leverkusen est vice champion d'Allemagne. En comparaison, Cherki n'a absolument rien fait avec l'OL si ce n'est 6ème de L1 et quart de finaliste d'EL.
5) Wirtz a donc toujours eu la réputation d'être un meneur d'équipe, intelligent collectivement, depuis ses 17 ans, tandis que Cherki, de ses 17 à 21 ans, a toujours traîné cette image de branleur fantasque et soliste intermittent. Ca joue énormément dans l'appréciation que se font les clubs des joueurs.
6) En termes d'expérience européenne, Wirtz avait joué, avant Liverpool, 42 matches européens pour 18 buts et 13 passes (dont 9 matches, 6 buts et 1 passe en LdC) tandis que Cherki avec l'OL c'est 18 matches européens pour 6 buts et 11 passes, avec seulement 2 rentrées en C1 (en 2020). Et comme je disais Wirtz a mené Leverkusen en finale d'EL.
7) En termes d'expérience internationale, Wirtz avait disputé 31 matches (7 buts, 7 passes) avec l'Allemagne dont 5 matches et 2 buts lors de l'Euro 2024. Wirtz a aussi emmené l'Allemagne espoirs au titre d'Euro 2021. Cherki en EdF avant Man City c'est 0.
8) Wirtz a fait top 15 du Ballon d'Or 2024, top 30 en 2025. Cherki n'a jamais figuré dans le palmarès.
9) Accessoirement, la Bundesliga est mieux côtée que la L1 aux yeux de la PL et du monde du foot.
10) Accessoirement, Wirtz avait encore 2 ans de contrat (2027), Cherki 1 (2026)
Donc dans tous les domaines, Wirtz était au dessus de Cherki au moment de leurs ventes. Bien que nés la même année, Wirtz avait bien plus accompli que Cherki à tous égards : précocité, régularité, rôle majeur en club, stats en club, titres, performances en Europe, sélections internationales, etc.
Wirtz était le joueur majeur de Leverkusen, champion d'Allemagne 24 et finaliste de la LE 24, depuis 5 ans, tandis que Cherki était vu comme un soliste intermittent de 2020 à 2024, jusqu'à cet été 2024 où, rejeté comme une m*rde par Dortmund, il a décidé de se prendre en main à 21 ans, tandis que Wirtz était excellent depuis ses 17 ans.
D'ailleurs, ces deux joueurs ont eu un coach commun : Peter Bosz, coach désormais reconnu en Europe, multiple champion des Pays Bas, dans le top 24 de LdC la saison dernière comme cette saison avec Eindhoven.
Il suffit de voir comment les deux ont été avec lui.
C'est grâce à Bosz que Wirtz a éclos et Bosz a toujours dit que c'est le joueur le plus impressionnant qu'il ait eu, joueur complet et mature (https://www.facebook.com/PLFrance8/posts/%EF%B8%8F-peter-bosz-florian-wirtz-pour-moi-cest-le-plus-grand-talent-que-jai-jamais-vu-/1295781022578242/).
A l'inverse quand Bosz était à l'OL, Cherki n'était même pas titulaire (Cherki pourtant plus âgé que Wirtz les saisons d'avant), remplaçant de Shaqiri, Tete, Faivre, Toko, etc. Car Cherki avait une mentalité insupportable, se prenait pour un autre et ne faisait pas les efforts requis. Situation qui a duré jusqu'à l'été 2024 où le Gone a du se bouger le c*l pour enfin montrer son talent.
Toutes ces raisons justifient la différence de prix entre Wirtz et Cherki alors qu'intrinsèquement Cherki est possiblement meilleur.
AMN et Tessman ont clairement déçu sur la deuxième partie de l'exercice.
En revanche, pour Kluivert, moi je suis mesuré.
Il n'a pas beaucoup joué, souvent à un poste où il manque de repères. Ses deux matchs dans l'axe ont été plus que corrects. Je demande à le revoir là, plus qu'au poste de latéral.
Satriano, aussi bon gars, mouilleur de maillot et collectif soit-il, il est évident que son rendement est insuffisant.
Il a eu plus que sa chance, et il ne l'a pas saisie. Peut-être d'ailleurs ne peut-il pas jouer à ce niveau là.
Tessman... depuis sa jolie frappe et but en EL de mémoire...et les eloges sur son niveau son debut de saison, son pseudo franchissement de cap
Y a plus que dalle...
AMN... c est un trés bon joueur dont le mental et la rigueur sont sur courant alternatif, je l aime bien... mais pas assez fiable.
Satriano... revient des croisés, n a rien d un titulaire. J attends rien de lui.
Hs: quand va t on retrouver un tireur de coup franc direct?
En revoyant les buts de Michel Bastos sur youtube ( a voir quand méme! B.rdel, 80% des buts sont des pepites) j avais oublié qu il etait un sacré tireur de coup francs.
P.tain! On a plus rien a ce niveau... nib!
Pour un club qui a eu n'gotty, violeau, caveglia, gourcuff , grenier, karlstrom, michel bastos... et le meilleur de tous les temps dans cet exercice, ca fait mal au coeur et au derche !
Tessman, avait cette etiquette en arrivant je crois me souvenir, ben que tchi Tanner!