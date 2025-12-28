Maitland-Niles, Tessmann, Satriano… ils ont déçu à l’OL

Dans cette première partie de saison plutôt réussie, certains joueurs ont affiché certaines limites qui n’ont pas forcément aidé l’OL. À commencer par Ainsley Maitland-Niles et Tanner Tessmann.

L’OL est revenu de tellement loin que la première partie de saison est forcément une satisfaction pour tout le monde. Voir le club lyonnais cinquième de Ligue 1 et premier de Ligue Europa relève presque d’un miracle tant la décision du 24 juin dernier résonne encore comme un coup de marteau sur la tête. Néanmoins, tout n’a pas été tout rose sur le terrain et des joueurs ont quand même déçu. Pour certains, cela était quasiment attendu vu les restrictions auxquelles a dû faire face la direction lyonnaise. Pour d’autres, c’est une vraie déception et comment ne pas penser à Ainsley Maitland-Niles…

Maitland-Niles, une nonchalance qui agace

Ayant retrouvé un vrai niveau grâce à Pierre Sage avec un rôle hybride de latéral droit venant s’insérer dans le milieu, l’Anglais aurait pu s’épanouir dans le système de Paulo Fonseca. Seulement, son carton rouge à Lorient a été la représentation de sa première partie de saison. Des défaillances défensives, un langage corporel très loin de celui d’un joueur de 28 ans et finalement une exclusion comme un poids pour son équipe.

C’est d’autant plus rageant qu’un Maitland-Niles à 100% est plus qu’indispensable, à l’image de son match contre le PSG. Dommage que ce soit sur courant alternatif. "Il commence bien la saison et sur les deux derniers mois, il n’est vraiment pas à son niveau. C’est plutôt une faiblesse actuellement qu’une plus-value, regrettait Nicolas Puydebois dans la dernière émission TKYDG de l’année. Avec son expérience, avec ce qu’il a déjà apporté, j’en attends beaucoup plus. C’est ce qu’on appelle la régularité du haut niveau. Il est en dessous de ce qu’il nous a proposé par le passé."

Tessmann, un début de saison en trompe-l'œil ?

Des regrets, y en a-t-il pour Tanner Tessmann ? Le cas de l’Américain est un peu similaire à celui d’Ainsley Maitland-Niles, même si le poids dans le onze est différent. Seulement, le milieu "avait agréablement surpris lors de ses deux premiers mois de la saison". Son entente avec Tyler Morton avait stabilisé le milieu et le plan défensif de l’OL bien mieux structuré. A-t-il été grisé par ses performances au point de se voir plus beau que ce qu’il est ?

Sa passe nonchalante pour Hans Hateboer a fait vivre une première titularisation calvaire pour le Néerlandais à Brest et rien ne s’est vraiment arrangé par la suite. "Il est revenu à un niveau moyen, très moyen. J’aurais aimé que les promesses continuent parce qu’il a été impactant sur le début de saison. Aujourd’hui, je ne vois pas comment il peut revenir dans le onze…" Au point que lorsqu’il est question de départs hivernaux, le nom de Tanner Tessmann revient presque en premier car il garde une cote sur le marché.

Satriano, flop ou indulgence ?

Pour le troisième flop de cette première partie de saison, les débats ont été enflammés sur le plateau de Tant qu’il y aura des Gones. Ruben Kluivert a reçu les mauvaises appréciations d’Enzo Reale, tandis que Clément Guillot, l’entraîneur du FC Saint-Cyr Collonges, regrettait l’impact inexistant de Martin Satriano dans la surface. Heureusement pour lui, l’Uruguayen n’a pas été plus en réussite lors du match de Coupe de France, mais cela amène à se questionner.

Attendu pour être avant tout un joueur de rotation, Satriano doit-il faire l’objet d’un certain recul sur ses prestations ou est-ce une vraie déception ? Pour nos deux consultants, l’absence d’attente au moment de son recrutement doit permettre de relativiser le néant offensif de l’ancien Lensois. Seulement, on juge un attaquant à ses statistiques et elles sont loin d’être à la hauteur. Trois buts en dix-sept matchs, ce n’est pas assez.