Avec Morton de retour, l’OL retrouve sa colonne vertébrale

Auteur d’un très bon début de saison, Tyler Morton a marqué le coup durant l’automne. Depuis deux matchs, l’OL retrouve un Anglais impactant et qui fait clairement du bien au jeu lyonnais.

L’air breton va-t-il lui rappeler quelques souvenirs de la Mersey et de son Angleterre qu’il a quittée pour la première fois de sa carrière en juillet dernier ? Paulo Fonseca l’espère forcément, car un Tyler Morton à son niveau est souvent synonyme d’un OL conquérant. Ce n’était plus vraiment le cas depuis quelque temps. À l’image de la formation lyonnaise durant l’automne, le milieu était rentré dans le rang après la trêve internationale d’octobre. Moins impactant par la passe, il prenait un peu moins la lumière. Ce n’est pourtant pas faute d’avoir eu un temps de jeu conséquent sur la période. Mais il n’y avait pas cette petite statistique ou ce petit éclair de génie qui permettaient de rehausser la note à la fin des 90 minutes. L’Anglais marquait-il tout simplement le coup d’une vraie découverte du haut niveau et d’un enchaînement des matchs ?

Le contrecoup d'un début de saison presque parfait ?

Peut-être bien. À 23 ans et malgré son passé à Liverpool, Tyler Morton reste un joueur qui n’a connu que la Championship ou des entrées en jeu chez les Reds. À l’image des autres recrues de l’été, il a représenté un réel pari sportif mais aussi financier et la surprise du début de saison a laissé place à des prestations plus neutres. On pointe souvent Corentin Tolisso comme repère, mais les performances de son compère au milieu de terrain sont aussi le baromètre de cet OL 2025-2026. Quand Morton va, les Lyonnais sont dans la même dynamique. Un constat partagé par Paulo Fonseca en conférence de presse. "Il a très bien commencé la saison, mais il a eu un moment de moins bien, comme l’équipe. Mais il revient bien ces derniers matchs et retrouve le niveau que je vois en lui."

L'OL n'avait plus connu ce profil depuis Guimaraes

Si l’entraîneur portugais lui a toujours maintenu sa confiance en Ligue 1 avec douze titularisations en douze matchs, Tyler Morton a profité de la Ligue Europa pour souffler. Sauf face au Maccabi Tel Aviv où il a profité de sa suspension à Auxerre pour jouer. Un déplacement en Serbie qui lui a fait du bien et permis de prolonger les belles dispositions observées contre le PSG, avec notamment cette passe lumineuse pour Ainsley Maitland-Niles. S’il n’a pas été décisif contre le Maccabi et contre le FC Nantes, il y a clairement un milieu avec Tyler Morton et sans lui.

À Auxerre, Corentin Tolisso était redescendu d’un cran pour compenser son absence. Seulement, la présence du capitaine dans le double pivot aux côtés d’un Tanner Tessmann, pas assez à l’aise techniquement pour être le premier relanceur, lui a fait perdre son influence proche du but adverse. Ce n’est pas un hasard si le numéro 8 lyonnais a inscrit un triplé en Ligue Europa avant de se montrer à son aise face aux Canaris.

La première pierre de la relance lyonnaise

Dans le jeu de construction de l’OL, tout part de Tyler Morton. Lui le fan de Steven Gerrard et Xabi Alonso, il a pris un peu de ses deux idoles pour réguler le jeu rhodanien. Une qualité de passes que ne renierait pas l’actuel entraîneur du Real Madrid, et des "décisions qui sont bonnes dans ses passes" pour Fonseca. Mais c’est avant tout dans son jeu sous pression (70% de dribbles réussis, 3e milieu en Ligue 1) et sa capacité à avancer balle au pied et donc à casser des lignes par la course qu’il fait du bien. Deux ingrédients qui manquent très clairement à l’OL quand il n’est pas sur le terrain. "C’est un joueur de progression avec le ballon. Il a beaucoup progressé depuis cet été dans ce domaine."

Plus dans l’ombre d’un Corentin Tolisso, Tyler Morton est peut-être ce facteur X. Avec lui, l’OL marque en moyenne 1,9 but par match. Sans lui, cela tombe à 1,29. Un métronome qui fait du bien et ses récentes prestations permettent à Fonseca de retrouver sa colonne vertébrale Greif - Niakhaté - Morton - Tolisso. Et ça change beaucoup de choses.