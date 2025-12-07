Actualités
Les joueurs de l'OL après le but d'Ainsley Maitland-Niles contre le PSG
Les joueurs de l’OL après le but d’Ainsley Maitland-Niles contre le PSG (Photo by Jean-Philippe KSIAZEK / AFP)

Avec Morton de retour, l’OL retrouve sa colonne vertébrale

  • par David Hernandez

    • Auteur d’un très bon début de saison, Tyler Morton a marqué le coup durant l’automne. Depuis deux matchs, l’OL retrouve un Anglais impactant et qui fait clairement du bien au jeu lyonnais.

    L’air breton va-t-il lui rappeler quelques souvenirs de la Mersey et de son Angleterre qu’il a quittée pour la première fois de sa carrière en juillet dernier ? Paulo Fonseca l’espère forcément, car un Tyler Morton à son niveau est souvent synonyme d’un OL conquérant. Ce n’était plus vraiment le cas depuis quelque temps. À l’image de la formation lyonnaise durant l’automne, le milieu était rentré dans le rang après la trêve internationale d’octobre. Moins impactant par la passe, il prenait un peu moins la lumière. Ce n’est pourtant pas faute d’avoir eu un temps de jeu conséquent sur la période. Mais il n’y avait pas cette petite statistique ou ce petit éclair de génie qui permettaient de rehausser la note à la fin des 90 minutes. L’Anglais marquait-il tout simplement le coup d’une vraie découverte du haut niveau et d’un enchaînement des matchs ?

    Le contrecoup d'un début de saison presque parfait ?

    Peut-être bien. À 23 ans et malgré son passé à Liverpool, Tyler Morton reste un joueur qui n’a connu que la Championship ou des entrées en jeu chez les Reds. À l’image des autres recrues de l’été, il a représenté un réel pari sportif mais aussi financier et la surprise du début de saison a laissé place à des prestations plus neutres. On pointe souvent Corentin Tolisso comme repère, mais les performances de son compère au milieu de terrain sont aussi le baromètre de cet OL 2025-2026. Quand Morton va, les Lyonnais sont dans la même dynamique. Un constat partagé par Paulo Fonseca en conférence de presse. "Il a très bien commencé la saison, mais il a eu un moment de moins bien, comme l’équipe. Mais il revient bien ces derniers matchs et retrouve le niveau que je vois en lui."

    L'OL n'avait plus connu ce profil depuis Guimaraes

    Si l’entraîneur portugais lui a toujours maintenu sa confiance en Ligue 1 avec douze titularisations en douze matchs, Tyler Morton a profité de la Ligue Europa pour souffler. Sauf face au Maccabi Tel Aviv où il a profité de sa suspension à Auxerre pour jouer. Un déplacement en Serbie qui lui a fait du bien et permis de prolonger les belles dispositions observées contre le PSG, avec notamment cette passe lumineuse pour Ainsley Maitland-Niles. S’il n’a pas été décisif contre le Maccabi et contre le FC Nantes, il y a clairement un milieu avec Tyler Morton et sans lui.

    À Auxerre, Corentin Tolisso était redescendu d’un cran pour compenser son absence. Seulement, la présence du capitaine dans le double pivot aux côtés d’un Tanner Tessmann, pas assez à l’aise techniquement pour être le premier relanceur, lui a fait perdre son influence proche du but adverse. Ce n’est pas un hasard si le numéro 8 lyonnais a inscrit un triplé en Ligue Europa avant de se montrer à son aise face aux Canaris.

    La première pierre de la relance lyonnaise

    Dans le jeu de construction de l’OL, tout part de Tyler Morton. Lui le fan de Steven Gerrard et Xabi Alonso, il a pris un peu de ses deux idoles pour réguler le jeu rhodanien. Une qualité de passes que ne renierait pas l’actuel entraîneur du Real Madrid, et des "décisions qui sont bonnes dans ses passes" pour Fonseca. Mais c’est avant tout dans son jeu sous pression (70% de dribbles réussis, 3e milieu en Ligue 1) et sa capacité à avancer balle au pied et donc à casser des lignes par la course qu’il fait du bien. Deux ingrédients qui manquent très clairement à l’OL quand il n’est pas sur le terrain. "C’est un joueur de progression avec le ballon. Il a beaucoup progressé depuis cet été dans ce domaine."

    Plus dans l’ombre d’un Corentin Tolisso, Tyler Morton est peut-être ce facteur X. Avec lui, l’OL marque en moyenne 1,9 but par match. Sans lui, cela tombe à 1,29. Un métronome qui fait du bien et ses récentes prestations permettent à Fonseca de retrouver sa colonne vertébrale Greif - Niakhaté - Morton - Tolisso. Et ça change beaucoup de choses.

    à lire également
    Clinton Mata face à Lucas Hernandez lors d'OL - PSG
    L'OL avec Mata et Ghezzal mais sans Mangala ni Tessmann à Lorient

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Les joueurs de l'OL après le but d'Ainsley Maitland-Niles contre le PSG
    Avec Morton de retour, l’OL retrouve sa colonne vertébrale 07:30
    Clinton Mata face à Lucas Hernandez lors d'OL - PSG
    L'OL avec Mata et Ghezzal mais sans Mangala ni Tessmann à Lorient 06/12/25
    La joie des joueuses de l'OL Lyonnes contre St Pölten
    Sous la pluie dijonnaise, l’OL Lyonnes continue son sans-faute 06/12/25
    Ada Hegerberg à l'échauffement avant Saint-Etienne - OL Lyonnes
    Revivez Dijon - OL Lyonnes 06/12/25
    Vicki Becho lors d'OL Lyonnes - SKN St Pölten
    Dijon - OL Lyonnes : Becho et Chawinga accompagnent Hegerberg 06/12/25
    Bojan Zeković, attaquant des U17 de l'OL
    OL Académie : les U17 laissent encore filer des points bêtement 06/12/25
    Jorge Maciel, entraîneur adjoint de l'OL
    OL : Maciel tout heureux de retrouver son costume d'adjoint 06/12/25
    Joël Fréchet, ancien entraîneur de l'OL futsal
    Joël Fréchet (ex-OL) futur sélectionneur de Tahiti ? 06/12/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Ainsley Maitland-Niles lors de Lens - OL
    Ligue 1 : Maitland-Niles (OL) nommé pour le but du mois de novembre 06/12/25
    Olivier Pantaloni, entraîneur de Lorient
    Cinq absents à Lorient pour affronter l’OL 06/12/25
    Jonatan Giráldez, entraîneur de l'OL Lyonnes
    Dijon - OL Lyonnes : un retour de trêve toujours difficile à gérer 06/12/25
    Le PSG avait concédé le nul à Lorient en octobre dernier
    Avant de recevoir l'OL, Lorient aime les "gros" au Moustoir 06/12/25
    Moussa Niakhaté et Corentin Tolisso lors d'OL - RWDM Brussels
    France - Sénégal : l’OL ironise sur une présence de Tolisso 06/12/25
    Paulo Fonseca entraîneur de l'OL
    Lorient - OL : Fonseca enfin libéré, délivré 06/12/25
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    Coupe du monde 2026 : Niakhaté et le Sénégal retrouveront les Bleus 06/12/25
    Axel Disasi, défenseur des Bleues et de Chelsea
    OL - Mercato : la piste Disasi (Chelsea) explorée pour cet hiver ? 06/12/25
    Wendie Renard et Ada Hegerberg (OL)
    OL Lyonnes : Renard et Diani préservées, Bacha et Katoto de retour 05/12/25
    Stade du Moustoir, Lorient
    Lorient - OL se jouera à guichets fermés au Moustoir 05/12/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut