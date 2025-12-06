Actualités
Clinton Mata face à Lucas Hernandez lors d'OL - PSG
Clinton Mata face à Lucas Hernandez lors d’OL – PSG (Photo by Jean-Philippe KSIAZEK / AFP)

L'OL avec Mata et Ghezzal mais sans Mangala ni Tessmann à Lorient

  • par David Hernandez

    • Pour le compte de la 15e journée de Ligue 1, l'OL se déplace à Lorient dimanche (20h45). Paulo Fonseca a convoqué 20 joueurs pour son retour sur le banc lyonnais et peut compter sur le retour de Clinton Mata.

    Ces dernières semaines, l'OL n'a pas vraiment été servi au niveau des absences. Entre les blessures et les suspensions, Paulo Fonseca n'a pas la possibilité d'avoir un effectif au complet depuis plusieurs matchs. Ce dimanche, l'entraîneur portugais fait son retour sur le banc lyonnais, mais doit faire sans Orel Mangala et Tanner Tessmann. Si l'Américain a ressenti une gêne derrière la cuisse en fin de match contre Nantes et avait rapidement fait une croix sur le déplacement à Lorient, le Belge espérait bien enchaîner après ses premières minutes le week-end dernier. Malheureusement, le milieu se retrouve de nouveau freiné suite à une blessure à l'entraînement vendredi matin.

    Le système à trois centraux maintenu ?

    Un coup dur pour le Diable Rouge mais aussi l'OL qui perd une solution au milieu. Le duo De Carvalho - Morton devrait logiquement enchaîner en Bretagne alors que se pose la question du schéma de jeu. Pourquoi ? Parce que Clinton Mata fait son retour à la compétition après avoir manqué les deux derniers matchs. Deux sorties disputées avec une défense à trois centraux et qui ont été plutôt concluantes. Également absent depuis le retour de trêve internationale, Rachid Ghezzal a repris l'entraînement en début de semaine et prend place dans le groupe retenu pour aller en Bretagne.

    Le groupe de l'OL : Descamps, Greif, Da Silva - Abner, Barisic, Hateboer, Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico - De Carvalho, Merah, Tolisso, Morton - Ghezzal, Karabec, Moreira, Satriano, Sulc, Rodriguez

