Joël Fréchet, ancien entraîneur de l'OL futsal
Joël Fréchet, ancien entraîneur de l’OL futsal (Photo by PHILIPPE DESMAZES / AFP)

Joël Fréchet (ex-OL) futur sélectionneur de Tahiti ?

  • par David Hernandez

    • Présent au match de l’OL Légendes dimanche dernier, Joël Fréchet pourrait bien s’envoler à l’autre bout du globe dans les prochaines semaines. L’ancien joueur et formateur lyonnais est pressenti pour devenir le nouveau sélectionneur de Tahiti.

    Il restera comme le plus jeune joueur à avoir fait ses débuts en professionnel avec l’OL. Même avec ses 16 ans et 306 jours, Adil Hamdani n’avait pas réussi à supplanter Joël Fréchet dans l’histoire lyonnaise. Dimanche dernier, pour le match des 75 ans de l’OL Légendes, l’ancien milieu est passé de joueur le plus précoce à celui qui était le plus âgé (60 ans) dans la formation lyonnaise. De quoi lui donner le sourire après la rencontre contre Parme (4-2). La pluie décinoise, l’Isérois pourrait ne plus la connaitre dans les prochaines semaines. Ayant rendu son tablier de formateur à l’OL ces derniers mois, Fréchet a relancé les stages de vacances scolaires avec son grand ami Alain Caveglia, mais il va très probablement retrouver un costume de coach. Enfin de sélectionneur.

    Un rôle de sélectionneur élargi

    Ayant visité les infrastructures au cours du mois de novembre, Joël Fréchet aurait été convaincu de prendre en mains la sélection de Tahiti-Polynésie française. Un contrat de deux ans l’attend dans l’archipel de l’océan Pacifique. D’après le média local Radio1, il restait encore des détails à régler avec la Fédération pour signer le document. En plus de la sélection, Joël Fréchet devra aussi assurer la coordination des autres sélections de la FTF. Une double casquette.

