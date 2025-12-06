Actualités
Olivier Pantaloni, entraîneur de Lorient
Olivier Pantaloni, entraîneur de Lorient (Photo by PASCAL POCHARD CASABIANCA / AFP)

Cinq absents à Lorient pour affronter l’OL

  • par David Hernandez

    • Quinzième de Ligue 1, Lorient reste malgré tout sur une victoire probante contre Nice. Pour affronter l’OL, Olivier Pantaloni devra faire avec cinq absences.

    Pour Paulo Fonseca, le classement ne reflète pas vraiment la qualité du jeu. On a l’impression d’entendre ça presque chaque semaine, mais le nul à Auxerre a montré que l’OL devait se méfier des "petites" équipes. Ce dimanche (20h45), les Lyonnais se déplacent à Lorient, quinzième du championnat. Le promu se bat pour le maintien et ce n’est pas réellement une surprise. Toutefois, le match au Moustoir est loin de s’annoncer comme un match gagné d’avance pour l’OL. L’antre bretonne ne réussit pas forcément aux gros de la Ligue 1 et la formation rhodanienne espère se sortir du piège.

    Rechute pour Katseris

    Si Fonseca doit faire sans Orel Mangala et Tanner Tessmann, en plus des blessés de longue date, Olivier Pantaloni a confirmé cinq absences : Bandiougou Fadiga, Isaak Touré, Abdoulaye Faye et Trevan Sanusi, qui se rapproche néanmoins d’un retour. Le vrai coup dur pour Lorient concerne Panos Katseris, qui sera absent quatre à six semaines supplémentaires après une rechute suite à sa blessure de début de saison.

    à lire également
    Lorient - OL : 100€ de bonus de bienvenue

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Lorient - OL : 100€ de bonus de bienvenue 12:30
    Olivier Pantaloni, entraîneur de Lorient
    Cinq absents à Lorient pour affronter l’OL 11:45
    Jonatan Giráldez, entraîneur de l'OL Lyonnes
    Dijon - OL Lyonnes : un retour de trêve toujours difficile à gérer 11:00
    Le PSG avait concédé le nul à Lorient en octobre dernier
    Avant de recevoir l'OL, Lorient aime les "gros" au Moustoir 10:15
    Moussa Niakhaté et Corentin Tolisso lors d'OL - RWDM Brussels
    France - Sénégal : l’OL ironise sur une présence de Tolisso 09:30
    Paulo Fonseca entraîneur de l'OL
    Lorient - OL : Fonseca enfin libéré, délivré 08:45
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    Coupe du monde 2026 : Niakhaté et le Sénégal retrouveront les Bleus 08:00
    Axel Disasi, défenseur des Bleues et de Chelsea
    OL - Mercato : la piste Disasi (Chelsea) explorée pour cet hiver ? 07:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Wendie Renard et Ada Hegerberg (OL)
    OL Lyonnes : Renard et Diani préservées, Bacha et Katoto de retour 05/12/25
    Stade du Moustoir, Lorient
    Lorient - OL se jouera à guichets fermés au Moustoir 05/12/25
    Orel Mangala lors de Belgique - Roumanie à l'Euro 2024
    Blessé avec l’OL, Mangala "rêve" de la Coupe du monde avec la Belgique 05/12/25
    Paulo Fonseca (OL) en conférence de presse
    OL - Coupe de France : Fonseca réagit au tirage du FC Saint-Cyr Collonges 05/12/25
    Les U17 de l'OL contre Saint-Priest
    OL Académie : le programme du week-end 05/12/25
    Marie-Antoinette Katoto lors d'OL Lyonnes - PSG
    OL Lyonnes : Katoto et Bacha de retour à l’entraînement 05/12/25
    Les joueurs de l'OL célébrant le but de Tagliafico avec Paulo Fonseca
    Fonseca (OL) : "La célébration des joueurs à Bucarest, le plus beau moment de cette suspension" 05/12/25
    Orel Mangala à l'entraînement de l'OL
    OL : Mangala blessé à l'entraînement et forfait à Lorient 05/12/25
    Paulo Fonseca et Adrien Tarascon à l'entraînement de l'OL
    OL : Tarascon rejoint le staff de Fonseca 05/12/25
    Clinton Mata lors d'Auxerre - OL
    OL : Mata de retour à l’entraînement 05/12/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut