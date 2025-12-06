Cinq absents à Lorient pour affronter l’OL

Quinzième de Ligue 1, Lorient reste malgré tout sur une victoire probante contre Nice. Pour affronter l’OL, Olivier Pantaloni devra faire avec cinq absences.

Pour Paulo Fonseca, le classement ne reflète pas vraiment la qualité du jeu. On a l’impression d’entendre ça presque chaque semaine, mais le nul à Auxerre a montré que l’OL devait se méfier des "petites" équipes. Ce dimanche (20h45), les Lyonnais se déplacent à Lorient, quinzième du championnat. Le promu se bat pour le maintien et ce n’est pas réellement une surprise. Toutefois, le match au Moustoir est loin de s’annoncer comme un match gagné d’avance pour l’OL. L’antre bretonne ne réussit pas forcément aux gros de la Ligue 1 et la formation rhodanienne espère se sortir du piège.

Rechute pour Katseris

Si Fonseca doit faire sans Orel Mangala et Tanner Tessmann, en plus des blessés de longue date, Olivier Pantaloni a confirmé cinq absences : Bandiougou Fadiga, Isaak Touré, Abdoulaye Faye et Trevan Sanusi, qui se rapproche néanmoins d’un retour. Le vrai coup dur pour Lorient concerne Panos Katseris, qui sera absent quatre à six semaines supplémentaires après une rechute suite à sa blessure de début de saison.