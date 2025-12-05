Actualités
Orel Mangala à l'entraînement de l'OL
Orel Mangala à l’entraînement de l’OL (crédit : David Hernandez)

OL : Mangala blessé à l'entraînement et forfait à Lorient

  • par David Hernandez
  • 4 Commentaires

    • De retour à la compétition dimanche dernier contre le FC Nantes, Orel Mangala est déjà sur la touche. Touché à l'entraînement ce vendredi, le milieu de l'OL va manquer le déplacement à Lorient, dimanche (20h45).

    Il devait profiter de la fin d'année pour reprendre du rythme. Après dix mois sans compétition, Orel Mangala avait fait son retour à l'entraînement, puis dans le groupe de l'OL la semaine dernière. Une bonne nouvelle qui s'était accentuée dimanche avec une entrée en jeu contre le FC Nantes pour les 75 ans du club. Tout sourire après la rencontre, le milieu voulait surfer sur cette première de la saison pour reprendre le rythme et revenir à bloc après la période des fêtes. Il avait quatre matchs pour le faire, mais tout cela a été remis en cause ce vendredi.

    "Un problème pas trop grave"

    Bien présent à la séance collective du jour, Mangala a eu la mauvaise surprise de se blesser en cours d'exercice. Touché à l'ischio, il ne fera pas le déplacement à Lorient dimanche (20h45) pour le compte de la 15e journée de Ligue 1. Paulo Fonseca a confirmé le forfait du Belge en conférence de presse et s'ajoute à celui de Tanner Tessmann, touché à la cuisse contre les Canaris. "Un petit problème musculaire sur l'ischio. Ce n'est pas trop grave mais ce sera trop juste pour faire le déplacement à Lorient". Fort heureusement, l'entrejeu reste un secteur assez fourni, mais cela reste une cartouche en moins.

    4 commentaires
    1. RBV
      RBV - ven 5 Déc 25 à 13 h 21

      Sans gravité heureusement…je pense que Tessman peut avoir du souci à se faire si Mangala revient bien…
      Sauf si le club décidait de le vendre dès le mercato d’hiver pour faire de la place pour Endrick…
      Curieux de voir comment le club va ajuster l’effectif en hiver…

      1. Avatar
        BadGone91 - ven 5 Déc 25 à 13 h 29

        Les joueurs avec des gros salaires sont déjà de base sur la sellette, mais si en plus ce sont des joueurs qui ne jouent pas ou très peu...

        De toute façon on ne peut pas le vendre tant qu'il est blessé, et vu le peu qu'il joue, il ne pourra pas être valorisé sur le marché de transferts.

    2. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - ven 5 Déc 25 à 13 h 24

      Ça arrive souvent après les croisés, le principal c'est qu'il ne fasse pas une Adélaïde.

    3. Avatar
      BadGone91 - ven 5 Déc 25 à 13 h 27

      Décidément, lui qui étais déjà de retour dans le groupe il y a quelques semaines, avant d'être déjà une première fois éloigner de nouveau des terrains.

      Je trouve que c'est jamais bon signe de re-décaler comme ça plusieurs fois un retour, mais on va croiser les doigts pour lui !

