OL : Mangala blessé à l'entraînement et forfait à Lorient

De retour à la compétition dimanche dernier contre le FC Nantes, Orel Mangala est déjà sur la touche. Touché à l'entraînement ce vendredi, le milieu de l'OL va manquer le déplacement à Lorient, dimanche (20h45).

Il devait profiter de la fin d'année pour reprendre du rythme. Après dix mois sans compétition, Orel Mangala avait fait son retour à l'entraînement, puis dans le groupe de l'OL la semaine dernière. Une bonne nouvelle qui s'était accentuée dimanche avec une entrée en jeu contre le FC Nantes pour les 75 ans du club. Tout sourire après la rencontre, le milieu voulait surfer sur cette première de la saison pour reprendre le rythme et revenir à bloc après la période des fêtes. Il avait quatre matchs pour le faire, mais tout cela a été remis en cause ce vendredi.

"Un problème pas trop grave"

Bien présent à la séance collective du jour, Mangala a eu la mauvaise surprise de se blesser en cours d'exercice. Touché à l'ischio, il ne fera pas le déplacement à Lorient dimanche (20h45) pour le compte de la 15e journée de Ligue 1. Paulo Fonseca a confirmé le forfait du Belge en conférence de presse et s'ajoute à celui de Tanner Tessmann, touché à la cuisse contre les Canaris. "Un petit problème musculaire sur l'ischio. Ce n'est pas trop grave mais ce sera trop juste pour faire le déplacement à Lorient". Fort heureusement, l'entrejeu reste un secteur assez fourni, mais cela reste une cartouche en moins.