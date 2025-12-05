Actualités
Les joueurs de l'OL célébrant le but de Tagliafico avec Paulo Fonseca
Les joueurs de l’OL célébrant le but de Tagliafico avec Paulo Fonseca (Photo by Mihnea Tatu / Lightspeed Images / DPPI via AFP)

Fonseca (OL) : "La célébration des joueurs à Bucarest, le plus beau moment de cette suspension"

  • par David Hernandez

    • Suspendu pour neuf mois après son coup de sang lors d'OL - Brest en mars dernier, Paulo Fonseca va retrouver le banc lyonnais ce dimanche à Lorient.

    À Lorient, ce sera la fin de votre bannissement. Vous quittez les tribunes de presse. Est-ce un soulagement ?

    Paulo Fonseca : C'est un moment spécial pour moi. Avoir la possibilité d'être dans le banc est naturellement différent. Je suis content. C'est vrai que j'étais là pour les matchs de Ligue Europa. C'était un bon entraînement pour préparer ce moment, mais je suis heureux. C'était neuf mois difficiles, mais je pense qu'on a fait une bonne gestion de cette période pour retourner à la normalité.

    Il n'est pas question de vous revoir durant une mi-temps en tribune de presse ? 

    On l'avait un peu envisagé l'autre fois. J'aime beaucoup regarder le match de cette position-là. Mais peut-être pas à chaque fois. Probablement sur un match parce que je pense que ça vaut le coup. Je préfère être dans le banc.

    "Le vestiaire m'a manqué pendant longtemps"

     En quoi ces neuf mois ont été difficiles ? Qu'est-ce qui vous a vraiment manqué ?

    Je pense qu'il a manqué beaucoup de choses, comme je l'ai dit l'autre fois. Le contact avec les joueurs dans le vestiaire était le plus difficile. Mais après aussi d'être sur le banc, d'avoir un contact direct avec les joueurs, d'avoir la possibilité de parler avec eux pour changer quelque chose. Mais je pense que la principale difficulté était d'être loin du vestiaire.

    Est-ce que cet incident vous concernant a aidé à ce que l'Olympique Lyonnais aujourd'hui soit une vraie équipe, une vraie entité soudée ? Est-ce que ç'a contribué ?

    Oui, je pense que oui. Il y a eu beaucoup de choses négatives, naturellement, mais je ne peux pas oublier un moment que j'ai passé ici après cet incident. C'était en Roumanie, quand nous avons joué contre le FCSB (ndlr : lendemain de l'annonce de sa suspension). Les joueurs ont marqué deux buts et ont célébré avec moi sur le banc, à dire qu'ils étaient avec moi. C'était peut-être le moment le plus beau de ma vie professionnelle, et je ne vais jamais l'oublier.

