Ce jeudi, la LFP a communiqué sur les dates de début de ses championnats 2026-2027. La Ligue 1 commencera le 21 août, soit une semaine plus tard que cette saison.

Les mauvaises langues pourraient dire qu'il n'est pas certain que l'OL soit encore en Ligue 1 la saison prochaine. Sur le plan sportif, au moins, il semble partie pour vivre un autre exercice dans l'élite. Financièrement, cela dépendra de son travail et des observations de la DNCG, qu'il doit notamment rencontrer le 11 décembre. Partons donc du principe que l'Olympique lyonnais sera parmi les 18 formations à entamer l'exercice 2026-2027 en L1.

Ce jeudi, la LFP a annoncé les grandes dates de la future saison. Elle commencera le week-end du 23 août, courant sans doute du vendredi 21 au dimanche 23 août 2026. La première journée aura lieu une semaine plus tard qu'en 2025-2026, en lien avec la tenue de la Coupe du monde entre le 11 juin et le 19 juillet. Nous aurons ainsi un mois entre les deux compétitions.

Pas de journée en semaine en 2026-2027

La dernière journée de l'année se déroulera le week-end du 13 décembre 2026, avec une reprise programmée les 2-3 janvier 2027. L'instance régente du football professionnel assure en effet qu'aucun match n’aura lieu le vendredi 1er janvier. La 34e et dernière journée se jouera le samedi 29 mai 2027, sachant qu'en 2026-2027, la LFP ne prévoit pas de journée en milieu de semaine.