Lily Yohannes lors de l'amical OL Lyonnes - Servette FC
Lily Yohannes lors de l’amical OL Lyonnes – Servette FC (crédit : David Hernandez)

Première Ligue : Dijon - OL Lyonnes disponible gratuitement sur YouTube

  • par David Hernandez

    • Ce samedi, l'OL Lyonnes reprend le quotidien du championnat avec un déplacement à Dijon. Cette rencontre sera diffusée gratuitement sur YouTube à 17h.

    Après dix jours en comité plus que restreint, le groupe de l'OL Lyonnes retrouve petit à petit des forces vives. Les derniers matchs internationaux se sont disputés mardi soir et donc Jonatan Giraldez devrait retrouver l'intégralité de son effectif dans les prochaines heures. Cela ne lui laissera qu'une poignée d'heures pour préparer au mieux le déplacement à Dijon, samedi (17h) pour le compte de la 9e journée de Première Ligue.

    Avec onze points en huit matchs, la formation dijonnaise est bien ancrée dans le milieu du tableau du championnat. Avec un sans-faute depuis le début de la saison, l'OL Lyonnes veut poursuivre son invincibilité sur cette première partie de saison, avec encore trois journées à disputer sur cette phase aller. Le premier de ces trois derniers rendez-vous sera disponible gratuitement sur YouTube, via la chaîne de la Première Ligue.

