CAN : Moussa Niakhaté (OL) a participé à un évènement à Paris

Mercredi soir, Moussa Niakhaté était à Paris pour participer à un évènement lié à la CAN. Le trophée de la compétition y était notamment présenté.

La liste n'est pas encore tombée, mais on peut affirmer que hormis une blessure, Moussa Niakhaté participera à la CAN entre le 21 décembre et le 18 janvier 2026. Le défenseur de l'OL, capital cette saison avec son club, est aujourd'hui un titulaire en sélection. En attendant de voir le Sénégal officialiser son groupe pour la compétition continentale, le joueur de 29 ans était à Paris mercredi soir.

Au Palais de Tokyo, dans le 16e arrondissement, la CAF faisait un arrêt afin de présenter le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations. Un évènement qui avait notamment pour objectif de mettre en lumière le tournoi auprès de la diaspora africaine en France. La même manifestation avait eu lieu fin novembre à Londres, en Angleterre. Ce jeudi, la coupe voyagera vers le Maroc, où se tiendra l'épreuve.

Encore trois matchs à jouer avec l'OL avant la CAN

Aux côtés de Moussa Niakhaté, nous retrouvions Bruno Ecuele Manga, Yaya Touré ou encore Moses Simon. Une petite mise en bouche avant que les Sénégalais n'affrontent le Botswana (23/12, 16 heures), la RD Congo pour un premier choc (27/12, 16 heures) et le Bénin (30/12, 20 heures). Une phase de poules qui doit leur servir à monter en puissance avant la phase à élimination directe.

Mais auparavant, le footballeur lyonnais a normalement trois parties à disputer avec son club. Dimanche, il ira à Lorient dans le cadre de la 15e journée de Ligue 1. Puis la semaine prochaine, les Rhodaniens recevront Go Ahead Eagles (jeudi) et Le Havre (dimanche 14 décembre). L'OL a la possibilité de garder l'un de ses vice-capitaines jusqu'à cette date. Ce qui, évidemment, n'est pas du goût des sélections africaines.