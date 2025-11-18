Sénégal : Moussa Niakhaté (OL) est remplaçant face au Kenya

Cadre de l'OL et très sollicité jusqu'à présent, Moussa Niakhaté va souffler. Il est remplaçant ce mardi avec le Sénégal.

Après avoir disputé les 90 minutes du match de gala face au Brésil samedi à Londres (défaite 2-0), Moussa Niakhaté ne sera pas sursollicité durant cette trêve internationale. Comme nous l'expliquions lundi, le défenseur central est préservé par son sélectionneur Pape Thiaw. Il a commencé la partie face au Kenya sur le banc du Sénégal.

Le coup d'envoi de ce duel amical a eu lieu à 16 heures du côté d'Antalya, en Turquie. La dernière affiche pour les Sénégalais avant le début de la Coupe d'Afrique des Nations en décembre, le grand objectif des Lions de la Teranga. À noter que l'ancien Lyonnais Mamadou Sarr est lui titulaire pour la première fois avec sa nouvelle équipe nationale.

Joueur lyonnais le plus utilisé cette saison

Du côté du staff rhodanien, il s'agit d'une bonne nouvelle avant d'aller à Auxerre dimanche. Le joueur de 29 ans est en effet indispensable sur cette première moitié de saison. Il a joué toutes les rencontres de l'OL jusqu'à présent, étant titulaire à 16 reprises sur 17 possibles. Avec 1 363 minutes au compteur en club, il est l'élément le plus utilisé par Paulo Fonseca. Il devance son compère de la charnière Clinton Mata (1 339 minutes).