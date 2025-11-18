Comme la semaine passée contre Wolfsburg, l'OL Lyonnes sera au complet face à la Juventus Turin mercredi (18h45). L'infirmerie est vide.

Contrairement aux garçons qui font actuellement sans Ernest Nuamah, Orel Mangala, Malick Fofana, voire Pavel Šulc, Jonatan Giráldez n'a pas de problème d'effectif avec l'OL Lyonnes. Déjà la semaine dernière face à Wolfsburg (3-1), l'entraîneur espagnol pouvait compter sur l'ensemble de ses troupes. Marie-Antoinette Katoto avait fait son retour avant de défier les Allemandes.

Pour le déplacement mercredi à Biella, à plusieurs dizaines de kilomètres de Turin, les Fenottes seront à nouveau au complet. "Toutes les joueuses sont disponibles. La situation du groupe est très bonne, confirmait l'ancien coach du FC Barcelone ce mardi. Les trois dernières séances étaient excellentes, j'en suis très satisfait." Il faut dire que son équipe reste sur dix victoires de rang cette saison en autant de sorties. Avec l'objectif clairement affiché d'en ajouter une onzième en Italie.

Katoto postule pour une titularisation

Il n'a pas voulu en dire plus sur sa gestion des deux rencontres de la semaine, mais Jonatan Giráldez pourrait relancer Marie-Antoinette Katoto. "Elle est apte, elle postule", a-t-il confié. Rappelons qu'après le duel en Ligue des champions contre la Juventus, les Rhodaniennes recevront Strasbourg en championnat samedi à 21 heures*.

