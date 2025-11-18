Actualités
Jonatan Giráldez, entraîneur de l'OL Lyonnes
Jonatan Giráldez, entraîneur de l’OL Lyonnes (crédit : David Hernandez)

OL Lyonnes : Jonatan Giráldez a l'ensemble du groupe à disposition

  • par Gwendal Chabas
  • 2 Commentaires

    • Comme la semaine passée contre Wolfsburg, l'OL Lyonnes sera au complet face à la Juventus Turin mercredi (18h45). L'infirmerie est vide.

    Contrairement aux garçons qui font actuellement sans Ernest Nuamah, Orel Mangala, Malick Fofana, voire Pavel Šulc, Jonatan Giráldez n'a pas de problème d'effectif avec l'OL Lyonnes. Déjà la semaine dernière face à Wolfsburg (3-1), l'entraîneur espagnol pouvait compter sur l'ensemble de ses troupes. Marie-Antoinette Katoto avait fait son retour avant de défier les Allemandes.

    Pour le déplacement mercredi à Biella, à plusieurs dizaines de kilomètres de Turin, les Fenottes seront à nouveau au complet. "Toutes les joueuses sont disponibles. La situation du groupe est très bonne, confirmait l'ancien coach du FC Barcelone ce mardi. Les trois dernières séances étaient excellentes, j'en suis très satisfait." Il faut dire que son équipe reste sur dix victoires de rang cette saison en autant de sorties. Avec l'objectif clairement affiché d'en ajouter une onzième en Italie.

    Katoto postule pour une titularisation

    Il n'a pas voulu en dire plus sur sa gestion des deux rencontres de la semaine, mais Jonatan Giráldez pourrait relancer Marie-Antoinette Katoto. "Elle est apte, elle postule", a-t-il confié. Rappelons qu'après le duel en Ligue des champions contre la Juventus, les Rhodaniennes recevront Strasbourg en championnat samedi à 21 heures*.

    *Vous pouvez profiter d'un tarif préférentiel pour assister cette rencontre en cliquant sur ce lien.

    2 commentaires
    1. Avatar
      undeuxtrois - mar 18 Nov 25 à 16 h 22

      Peut-être que la logique voudrait qu'Ada commence contre la Juve et soit remplacée en cours de match par Katoto. Et inversement contre Strasbourg ? En terme de gestion, ça me paraîtrait mieux de mettre la grosse équipe - et les plus en forme - d'emblée en UWCL, et donner du temps de jeu à certaines qui en ont eu moins récemment en APL (Becho, Benyahia, Katoto).

      Signaler
    2. Avatar
      brad - mar 18 Nov 25 à 16 h 24

      Il a le cul en or d'avoir un tel effectif , je vais être très curieux des joueuses qu'il va faire venir au prochain mercato , on injecterai du sang espagnol que cela ne m'étonnerait pas , faudra compter de voir le déroulement des matchs du dernier carré pour qu'il puisse savoir ou on pêche dans son dispositif ; après si la palme nous revient , pourquoi changer.
      C'est bien avec les vieilles carottes que l'on fait la bonne soupe......🤔

      Signaler

