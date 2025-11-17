L’OL Lyonnes s’entraînera à Décines mardi avant de rallier Turin

À l’image de ce que Paulo Fonseca peut faire chez les garçons, Jonatan Giraldez a choisi de s’entraîner à Décines ce mardi, à la veille d’affronter la Juventus. L’OL Lyonnes rejoindra Turin dans la soirée.

Lyon - Turin, ce n’est pas le déplacement le plus fatiguant et long que peuvent connaitre les joueuses de l’OL Lyonnes dans cette Ligue des champions. Mercredi soir (18h45), les Fenottes affronteront la Juventus Turin dans le Piémont pour la 4e journée de la compétition européenne. À la différence du déplacement à Arsenal fin septembre, les coéquipières de Wendie Renard ne prendront pas leurs marques au stade Pozzo - Lamarmora, la veille de cette rencontre.

Fonseca utilise ce procédé en Ligue Europa

L’OL Lyonnes se rendra bien à Turin mardi soir, mais la séance d’avant-match se déroulera bien du côté de Décines. Avec seulement trois heures et demie de voyage en bus, Jonatan Giraldez a fait le choix d’un entraînement à la maison avec tout le matériel disponible au GOLTC en début d’après-midi, avant de mettre les voiles vers l’Italie. Une méthode de plus en plus utilisée dans le foot masculin, à l’image de Paulo Fonseca à l’OL, mais qui reste rare au sein de l’OL Lyonnes.