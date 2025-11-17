Actualités
Les joueuse de l'OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l'entraînement
Les joueuse de l’OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l’entraînement (crédit : David Hernandez)

L’OL Lyonnes s’entraînera à Décines mardi avant de rallier Turin

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • À l’image de ce que Paulo Fonseca peut faire chez les garçons, Jonatan Giraldez a choisi de s’entraîner à Décines ce mardi, à la veille d’affronter la Juventus. L’OL Lyonnes rejoindra Turin dans la soirée.

    Lyon - Turin, ce n’est pas le déplacement le plus fatiguant et long que peuvent connaitre les joueuses de l’OL Lyonnes dans cette Ligue des champions. Mercredi soir (18h45), les Fenottes affronteront la Juventus Turin dans le Piémont pour la 4e journée de la compétition européenne. À la différence du déplacement à Arsenal fin septembre, les coéquipières de Wendie Renard ne prendront pas leurs marques au stade Pozzo - Lamarmora, la veille de cette rencontre.

    Fonseca utilise ce procédé en Ligue Europa

    L’OL Lyonnes se rendra bien à Turin mardi soir, mais la séance d’avant-match se déroulera bien du côté de Décines. Avec seulement trois heures et demie de voyage en bus, Jonatan Giraldez a fait le choix d’un entraînement à la maison avec tout le matériel disponible au GOLTC en début d’après-midi, avant de mettre les voiles vers l’Italie. Une méthode de plus en plus utilisée dans le foot masculin, à l’image de Paulo Fonseca à l’OL, mais qui reste rare au sein de l’OL Lyonnes.

    à lire également
    Nicolas Tagliafico après un entraînement de l'OL
    OL - Mercato : Tagliafico revient sur son été libre
    1 commentaire
    1. Avatar
      undeuxtrois - lun 17 Nov 25 à 16 h 21

      Je crois savoir que le fait que le match ne se joue pas au Juventus Stadium a joué sur cette décision... Quelle tristesse de voir cette équipe de l'OL jouer sur des stades plus pourris les uns que les autres. A venir, Leigh Sports Village à Manchester. Au lieu de jouer à l'Emirates, au Juventus Stadium, et à Old Trafford, une équipe 8 fois championne d'Europe se retrouve à jouer en UWCL sur des stades de campagne.

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    Niakhaté (OL) préservé pour Sénégal - Kenya ? 16:00
    Les joueuse de l'OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l'entraînement
    L’OL Lyonnes s’entraînera à Décines mardi avant de rallier Turin 15:10
    Nicolas Tagliafico après un entraînement de l'OL
    OL - Mercato : Tagliafico revient sur son été libre 14:20
    Les joueurs de l'OL avant Real Betis en Ligue Europa
    Ligue 1 : l’OL parmi les clubs français les plus concernés par la trêve 13:30
    Lassine Sinayoko, attaquant d'Auxerre
    Avant d’affronter l’OL, Auxerre traverse une vraie zone de turbulences 12:40
    Juventus - OL
    Juventus Turin - OL Lyonnes : un sextuor espagnol à l’arbitrage 11:50
    John Textor, patron d'Eagle Football et propriétaire de l'OL
    En pleine réorganisation à Eagle Football, Textor dément être ruiné 11:00
    Lucas Chevalier, le numéro 2 des Bleus.
    Avec Chevalier, le PSG supplante l’OL chez les Bleus sous Deschamps 10:15
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Kadidiatou Diani (OL Lyonnes) face au PSG
    Coupe LFFP : l’OL Lyonnes connait (presque) tous ses potentiels adversaires 09:30
    Mathys De Carvalho lors d'OL - Angers
    OL : de Carvalho (Portugal U20) et Karabec (Tchéquie) sur les terrains ce lundi 08:45
    Paulo Fonseca en discussion avec les joueurs de l'OL
    OL : reprise de l’entraînement ce lundi après-midi 08:00
    Ada Hegerberg à l'échauffement avant Saint-Etienne - OL Lyonnes
    OL Lyonnes : Hegerberg, la reine qui veut retrouver son trône européen 07:30
    Barcelone : Samuel Umtiti (ex-OL) raconte sa traversée du désert 16/11/25
    Ballon OL à l'entraînement
    OL académie : fin de série et vrai coup d'arrêt pour les U17 16/11/25
    Hans Hateboer, défenseur de l'OL
    OL : travail en groupes, récupération... Le programme pendant la trêve 16/11/25
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes : une défense qui demande encore quelques ajustements 16/11/25
    Pep Guardiola et Rayan Cherki lors de Manchester City - Wydad AC
    Mercato : Rayan Cherki de l'OL à Manchester City pour "franchir un palier" 16/11/25
    Francisco Sierralta à Auxerre
    Un coup dur pour Auxerre avant de recevoir l'OL ? 16/11/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut