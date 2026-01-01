Qualifié depuis le deuxième et ayant assuré la première place de son groupe, le Sénégal attendait de connaitre son adversaire en huitième de finale de la CAN. Samedi, les coéquipiers de Moussa Niakhaté affronteront le Soudan à Tanger.

Cette fois, on connait tous les qualifiés pour les huitièmes de finale de la CAN 2025. Mercredi, en ce jour de réveillon de la nouvelle année 2026, il restait encore à jouer les derniers matchs de poule à disputer et donc les dernières places à attribuer pour le début de la phase finale. Déjà qualifié et assuré d'être premier, le Sénégal attendait de connaitre le nom de son futur adversaire à Tanger. Ce sera finalement le Soudan ce samedi 3 janvier à 17h. Malgré la défaite contre le Burkina Faso, la nation africaine a terminé à la troisième place des trois meilleurs troisièmes, le tout en n’ayant toujours pas marqué puisque l’unique but du Soudan a été un csc.

Niakhaté a participé à l'entraînement mercredi

Sur le papier, Moussa Niakhaté et ses partenaires ne devraient pas avoir trop de problèmes à se qualifier pour le top 8, malgré la suspension de Kalidou Koulibaly. Absent de la feuille de match contre le Bénin, Niakhaté a participé à l'entraînement de lendemain de match avec les remplaçants de la veille. Néanmoins, les médias sénégalais ont mis en avant que le défenseur de l'OL boitait légèrement à son arrivée au terrain. Une précaution donc de la part du staff des Lions de la Teranga ?