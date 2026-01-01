Actualités
Moussa Niakhaté avec le Sénégal
Moussa Niakhaté avec le Sénégal (Photo by RYAN PIERSE / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

CAN 2025 : Niakhaté (OL) et le Sénégal affronteront le Soudan en 8es

  • par David Hernandez

    • Qualifié depuis le deuxième et ayant assuré la première place de son groupe, le Sénégal attendait de connaitre son adversaire en huitième de finale de la CAN. Samedi, les coéquipiers de Moussa Niakhaté affronteront le Soudan à Tanger.

    Cette fois, on connait tous les qualifiés pour les huitièmes de finale de la CAN 2025. Mercredi, en ce jour de réveillon de la nouvelle année 2026, il restait encore à jouer les derniers matchs de poule à disputer et donc les dernières places à attribuer pour le début de la phase finale. Déjà qualifié et assuré d'être premier, le Sénégal attendait de connaitre le nom de son futur adversaire à Tanger. Ce sera finalement le Soudan ce samedi 3 janvier à 17h. Malgré la défaite contre le Burkina Faso, la nation africaine a terminé à la troisième place des trois meilleurs troisièmes, le tout en n’ayant toujours pas marqué puisque l’unique but du Soudan a été un csc.

    Niakhaté a participé à l'entraînement mercredi

    Sur le papier, Moussa Niakhaté et ses partenaires ne devraient pas avoir trop de problèmes à se qualifier pour le top 8, malgré la suspension de Kalidou Koulibaly. Absent de la feuille de match contre le Bénin, Niakhaté a participé à l'entraînement de lendemain de match avec les remplaçants de la veille. Néanmoins, les médias sénégalais ont mis en avant que le défenseur de l'OL boitait légèrement à son arrivée au terrain. Une précaution donc de la part du staff des Lions de la Teranga ? 

    à lire également
    Afonso Moreira lors d'OL - PSG
    Ligue 1 : l’OL deuxième équipe ayant le plus couru sur un match

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Afonso Moreira lors d'OL - PSG
    Ligue 1 : l’OL deuxième équipe ayant le plus couru sur un match 15:00
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    CAN 2025 : Niakhaté (OL) et le Sénégal affronteront le Soudan en 8es 14:00
    Endrick, attaquant prêté par le Real Madrid à l'OL
    OL : le conseil bien avisé de Camavinga à Endrick 13:00
    Benjamin Dominguez, ailier de Bologne
    OL - Mercato : un œil du côté de la Serie A pour un ailier ? 12:00
    Martin Satriano lors de Real Betis - OL
    OL - Mercato : Satriano a décidément la cote en Espagne 11:00
    Mohamed El Arouch (OL) et Himad Abdelli (Angers)
    OL - Mercato : Angers trop gourmand pour Abdelli ? 10:00
    Pavel Sulc avec l'OL
    Sulc (OL) en course pour le doublé au Ballon d’Or tchèque ? 09:00
    Endrick portera le 9 sous le maillot de l'OL (@OL)
    OL : le mercato hivernal officiellement ouvert 08:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    OL : bonne et heureuse année 2026 ! 31/12/25
    Pavel Sulc lors de Lorient - OL.
    OL : une année 2025 loin d’être de tout repos ! 31/12/25
    Les joueurs de l'OL félicitent Abner
    L'OL a fini 2025 avec plus de 50% de victoires 31/12/25
    Endrick sur le banc du Real Madrid
    Endrick (OL) prend déjà ses marques à Lyon 31/12/25
    Miralem Pjanic (OL) au milieu des joueurs du Real Madrid en mars 2010
    À 35 ans, Miralem Pjanic (ex-OL) prend sa retraite 31/12/25
    Thiago Almada à l'OL
    Mercato : la FIFA sanctionne durement Botafogo sur le transfert de Thiago Almada (ex-OL) 31/12/25
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    CAN 2025 : le Sénégal déroule sans Moussa Niakhaté (OL) 31/12/25
    Endrick, attaquant prêté par le Real Madrid à l'OL
    OL : Endrick toujours pas sous contrat, la discrétion de mise 31/12/25
    Michele Kang en discussions avec Jonatan Giraldez et Vincent Ponsot lors d'OL Lyonnes - London City Lionesses
    Pour l'OL Lyonnes aussi, c'est bientôt l'heure du mercato 31/12/25
    Nicolas Quinault, préparateur physique à l'OL
    Carnet noir : l’OL et la réserve endeuillés par la disparition de Nicolas Quinault 31/12/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut