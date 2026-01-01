OL : le conseil bien avisé de Camavinga à Endrick

Joueur de l’OL pour les six prochains mois, Endrick a fait ses premiers pas à Décines ces derniers jours. Félicité par ses coéquipiers du Real Madrid, le Brésilien a reçu un conseil de la part d’Eduardo Camavinga sur les coutumes lyonnaises.

Cette fois, il est bel et bien un joueur de l’OL. Plus d’une semaine après l’annonce de son arrivée, Endrick est officiellement sous contrat avec le club lyonnais depuis ce jeudi 1er janvier. Il ne sera pas qualifié à temps pour le déplacement à Monaco ce samedi (17h) mais il commence petit à petit à prendre connaissance de son nouvel environnement. Ayant pu voir que les supporters lyonnais attendaient son arrivée avec impatience, le Brésilien se sait attendu et aura un peu de pression sur les épaules. Quoi qu’il en soit, il semble bien prendre ses marques, lui qui a déjà trouvé une maison, comme il l’a déclaré dans une vidéo publiée par le club en ce premier jour de l’année 2026.

Certaines polémiques avec le vert ces dernières années

Un inside sur les premiers pas d’Endrick où l’on peut voir que la rivalité avec l’AS Saint-Étienne n'est jamais loin, même avec un joueur du Real Madrid. "Camavinga m'a parlé de la couleur du maillot de Saint-Étienne", a-t-il souri en montrant le texto en espagnol du vice-champion du monde en 2022. Formé au Stade Rennais, Eduardo Camavinga est plutôt bien au fait de l’antagonisme entre Lyonnais et Stéphanois et a donc prévenu son ancien coéquipier qu’il retrouvera dans six mois de ne pas faire certaines erreurs que d’autres joueurs ont pu faire par le passé. "Frère, tu dois savoir que pour ton équipe, Lyon, les rivaux de toujours sont Saint-Étienne, donc ne porte jamais des choses vertes".

Un conseil bien avisé quand certaines polémiques sur des chaussures vertes avaient créé quelques remous ces dernières années.