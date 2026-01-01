Actualités
Endrick, attaquant prêté par le Real Madrid à l'OL
Endrick, attaquant prêté par le Real Madrid à l’OL (Photo by Jose Breton / NurPhoto via AFP)

OL : le conseil bien avisé de Camavinga à Endrick

  • par David Hernandez

    • Joueur de l’OL pour les six prochains mois, Endrick a fait ses premiers pas à Décines ces derniers jours. Félicité par ses coéquipiers du Real Madrid, le Brésilien a reçu un conseil de la part d’Eduardo Camavinga sur les coutumes lyonnaises.

    Cette fois, il est bel et bien un joueur de l’OL. Plus d’une semaine après l’annonce de son arrivée, Endrick est officiellement sous contrat avec le club lyonnais depuis ce jeudi 1er janvier. Il ne sera pas qualifié à temps pour le déplacement à Monaco ce samedi (17h) mais il commence petit à petit à prendre connaissance de son nouvel environnement. Ayant pu voir que les supporters lyonnais attendaient son arrivée avec impatience, le Brésilien se sait attendu et aura un peu de pression sur les épaules. Quoi qu’il en soit, il semble bien prendre ses marques, lui qui a déjà trouvé une maison, comme il l’a déclaré dans une vidéo publiée par le club en ce premier jour de l’année 2026.

    Certaines polémiques avec le vert ces dernières années

    Un inside sur les premiers pas d’Endrick où l’on peut voir que la rivalité avec l’AS Saint-Étienne n'est jamais loin, même avec un joueur du Real Madrid"Camavinga m'a parlé de la couleur du maillot de Saint-Étienne", a-t-il souri en montrant le texto en espagnol du vice-champion du monde en 2022. Formé au Stade Rennais, Eduardo Camavinga est plutôt bien au fait de l’antagonisme entre Lyonnais et Stéphanois et a donc prévenu son ancien coéquipier qu’il retrouvera dans six mois de ne pas faire certaines erreurs que d’autres joueurs ont pu faire par le passé. "Frère, tu dois savoir que pour ton équipe, Lyon, les rivaux de toujours sont Saint-Étienne, donc ne porte jamais des choses vertes".

    Un conseil bien avisé quand certaines polémiques sur des chaussures vertes avaient créé quelques remous ces dernières années.

    à lire également
    Benjamin Dominguez, ailier de Bologne
    OL - Mercato : un œil du côté de la Serie A pour un ailier ?

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Endrick, attaquant prêté par le Real Madrid à l'OL
    OL : le conseil bien avisé de Camavinga à Endrick 13:00
    Benjamin Dominguez, ailier de Bologne
    OL - Mercato : un œil du côté de la Serie A pour un ailier ? 12:00
    Martin Satriano lors de Real Betis - OL
    OL - Mercato : Satriano a décidément la cote en Espagne 11:00
    Mohamed El Arouch (OL) et Himad Abdelli (Angers)
    OL - Mercato : Angers trop gourmand pour Abdelli ? 10:00
    Pavel Sulc avec l'OL
    Sulc (OL) en course pour le doublé au Ballon d’Or tchèque ? 09:00
    Endrick portera le 9 sous le maillot de l'OL (@OL)
    OL : le mercato hivernal officiellement ouvert 08:00
    OL : bonne et heureuse année 2026 ! 31/12/25
    Pavel Sulc lors de Lorient - OL.
    OL : une année 2025 loin d’être de tout repos ! 31/12/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Les joueurs de l'OL félicitent Abner
    L'OL a fini 2025 avec plus de 50% de victoires 31/12/25
    Endrick sur le banc du Real Madrid
    Endrick (OL) prend déjà ses marques à Lyon 31/12/25
    Miralem Pjanic (OL) au milieu des joueurs du Real Madrid en mars 2010
    À 35 ans, Miralem Pjanic (ex-OL) prend sa retraite 31/12/25
    Thiago Almada à l'OL
    Mercato : la FIFA sanctionne durement Botafogo sur le transfert de Thiago Almada (ex-OL) 31/12/25
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    CAN 2025 : le Sénégal déroule sans Moussa Niakhaté (OL) 31/12/25
    Endrick, attaquant prêté par le Real Madrid à l'OL
    OL : Endrick toujours pas sous contrat, la discrétion de mise 31/12/25
    Michele Kang en discussions avec Jonatan Giraldez et Vincent Ponsot lors d'OL Lyonnes - London City Lionesses
    Pour l'OL Lyonnes aussi, c'est bientôt l'heure du mercato 31/12/25
    Nicolas Quinault, préparateur physique à l'OL
    Carnet noir : l’OL et la réserve endeuillés par la disparition de Nicolas Quinault 31/12/25
    Clinton Mata lors d'Auxerre - OL
    CAN 2025 : officiellement éliminé, Mata va faire son retour à l’OL 31/12/25
    Endrick sous le maillot de l'OL
    OL : Endrick, entre espoir et prudence 31/12/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut