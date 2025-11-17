Actualités
Nicolas Tagliafico après un entraînement de l'OL
Nicolas Tagliafico après un entraînement de l’OL (crédit : David Hernandez)

OL - Mercato : Tagliafico revient sur son été libre

  • par David Hernandez
    • En fin de contrat avec l’OL au 30 juin dernier, Nicolas Tagliafico avait l’opportunité de signer libre dans un nouveau club. Après les péripéties du début de l’été, l’Argentin a finalement rempilé, avec la Coupe du monde en ligne de mire.

    Dans le mercato aux coûts moins élevés que les saisons précédentes, il fait presque figure de cas à part. Recrue sans en être vraiment une, Nicolas Tagliafico a surpris tout son monde en rempilant pour deux saisons supplémentaires avec l’OL. Pourtant, avec l’absence de Ligue des champions et une fin de contrat en juin dernier, tout laisse à penser que le latéral allait profiter de son statut pour s’offrir un nouveau challenge en Europe. Ce n’est pas les prétendants qui ont manqué, si l’on en croit le principal intéressé. "Oui, j’avais l’occasion de partir. Il y avait des options ici en Espagne, il y avait aussi des options en Premier League. Mais bon, après avoir pesé le pour et le contre, j'ai senti que ce n'était pas le moment de changer", avoue-t-il dans une interview accordée à AS durant la trêve internationale.

    "L'équipe est meilleure que la saison passée"

    Malgré un salaire conséquent par rapport à la nouvelle grille en vigueur à l’OL et une interrogation sportive, Nicolas Tagliafico n’a pas souhaité précipiter son choix. L’annonce de la relégation en Ligue 2 a forcément un coup d’arrêt aux négociations avec le club, mais tout est bien qui finit bien. "Nous ne nous attendions pas à ce qu’une telle sanction soit prononcée. Finalement, tout s’est arrangé et j’ai pu peser le pour et le contre. J'ai senti que c'était peut-être le moment de rester dans le club, de continuer à aider et de voir après la Coupe du monde. Je pense que c'était la bonne décision."

    Entre la perspective d’être titulaire dans un club européen à quelques mois de la Coupe du monde et l’amour montré par les supporters, Nicolas Tagliafico n’a pas tant hésité que ça, lui qui se plait enfin dans sa vie lyonnaise. "On a certainement régressé au classement ces derniers temps, mais j’ai l'impression que l'équipe est meilleure que l'année dernière. Nous avons un groupe qui travaille dur pour rester en haut, avec pour objectif d'entrer en Ligue des champions et d'aller le plus loin possible en Europa League." Guerrier dans l'âme, l'Argentin a trouvé des compagnons de route dans ce nouvel exercice.

      Mopi do Brasil - lun 17 Nov 25 à 14 h 24

      Vamos!

