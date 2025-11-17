Actualités
Les joueurs de l'OL avant Real Betis en Ligue Europa
Les joueurs de l’OL avant Real Betis en Ligue Europa (Photo by CRISTINA QUICLER / AFP)

Ligue 1 : l’OL parmi les clubs français les plus concernés par la trêve

  • par David Hernandez
  • 6 Commentaires

    • Depuis une semaine, Paulo Fonseca doit composer avec un effectif réduit à Décines. Avec dix joueurs retenus en sélection, l’OL est l’une des formations de Ligue 1 les plus impactées par la trêve internationale.

    C’est sous la grisaille et le crachin de Décines que Paulo Fonseca et ses joueurs vont reprendre l’entraînement ce lundi. Après quatre jours de coupure qui ont fait du bien aux corps et aux têtes, les coéquipiers de Corentin Tolissovont remettre le bleu de chauffe pour préparer au mieux le déplacement à Auxerre, dimanche (15h). Comme dit précédemment dans la journée, l’entraîneur de l’OL devra malgré tout patienter avant de retrouver tout son groupe. La faute à une trêve internationale qui a concerné de nombreux joueurs lyonnais. Avec Tanner Tessmann qui sera le dernier à rentrer de sélection, l’effectif lyonnais ne sera au complet qu’à deux jours de la 13e journée de Ligue 1.

    Près de la moitié de l'effectif concernée

    Avec dix internationaux retenus pour ce mois de novembre, l’OL est l’une des formations de Ligue 1 les plus impactées par ces rendez-vous en sélection. Si le PSG est loin devant avec 18 éléments dispatchés sur l’ensemble du globe, la formation lyonnaise faisait jeu égal avec Rennes et Strasbourg, d'après L'Équipe au moment des différentes listes. Le contingent lyonnais est finalement passé de douze à dix. La Faute à Clinton Mata (Angola) et Pavel Sulc (Tchéquie), obligés de renoncer suite à des pépins physiques

    6 commentaires
    1. Avatar
      BadGone91 - lun 17 Nov 25 à 13 h 37

      Pourtant certains vont nous dire que nous ne sommes plus l'OL d'antan et que l'on a plus aucun international

      Signaler
      1. Avatar
        Mopi do Brasil - lun 17 Nov 25 à 13 h 42

        Combien d'internationaux en équipe A ? Combien en sélections jeunes ? C'est un critère important.
        Et, si l'on lit l'article jusqu'au bout, on découvre qu'on a envoyé moins de joueurs que Lille et Strasbourg, au final.

        Signaler
        1. Avatar
          BadGone91 - lun 17 Nov 25 à 13 h 47

          Oui oui bien-sûr, on peut aussi comparer le niveau des séléctions. Une séléction en jeune U17 portugais ne vaut pas une séléction avec les A du Brésil. Mais c'était sur le principe défaitiste que je répondais.

          Selon moi ça reste toujours un bon indicateur. Ça montre que les joueurs qui jouent chez nous font partie des meilleurs de leur nation et de leur catégorie d'âge. C'est ce que j'ai envie de retenir.

        2. Avatar
          leroilyon - lun 17 Nov 25 à 14 h 14

          Ouai mais je prefere des non sélectionné comme Morton et Lacazette, que des sélectionné comme Sulc ou Tessman meme si je n'ai rien du tout (au contraire) contre Sulc et Tessman.

        3. Avatar
          Mopi do Brasil - lun 17 Nov 25 à 14 h 22

          Ou des non sélectionnés comme Tolisso !

        4. Avatar
          leroilyon - lun 17 Nov 25 à 14 h 33

          Aussi oui.

