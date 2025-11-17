Depuis une semaine, Paulo Fonseca doit composer avec un effectif réduit à Décines. Avec dix joueurs retenus en sélection, l’OL est l’une des formations de Ligue 1 les plus impactées par la trêve internationale.

C’est sous la grisaille et le crachin de Décines que Paulo Fonseca et ses joueurs vont reprendre l’entraînement ce lundi. Après quatre jours de coupure qui ont fait du bien aux corps et aux têtes, les coéquipiers de Corentin Tolissovont remettre le bleu de chauffe pour préparer au mieux le déplacement à Auxerre, dimanche (15h). Comme dit précédemment dans la journée, l’entraîneur de l’OL devra malgré tout patienter avant de retrouver tout son groupe. La faute à une trêve internationale qui a concerné de nombreux joueurs lyonnais. Avec Tanner Tessmann qui sera le dernier à rentrer de sélection, l’effectif lyonnais ne sera au complet qu’à deux jours de la 13e journée de Ligue 1.

Près de la moitié de l'effectif concernée

Avec dix internationaux retenus pour ce mois de novembre, l’OL est l’une des formations de Ligue 1 les plus impactées par ces rendez-vous en sélection. Si le PSG est loin devant avec 18 éléments dispatchés sur l’ensemble du globe, la formation lyonnaise faisait jeu égal avec Rennes et Strasbourg, d'après L'Équipe au moment des différentes listes. Le contingent lyonnais est finalement passé de douze à dix. La Faute à Clinton Mata (Angola) et Pavel Sulc (Tchéquie), obligés de renoncer suite à des pépins physiques.