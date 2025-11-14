Ayant ressenti une douleur contre le PSG, Mata est resté à l’OL

Sélectionné avec l’Angola pendant cette trêve, Clinton Mata est finalement resté à Lyon. Ayant ressenti une gêne contre le PSG, le défenseur va se reposer avec l’OL.

Le feuilleton a finalement accouché d’une décision qui était attendue ces derniers jours. Clinton Mata est bien resté à Lyon durant cette trêve internationale, mais pas forcément pour les raisons dont nous vous avions parlé en fin de semaine dernière. Amoindri physiquement après le choc contre le PSG, le défenseur a finalement fait une croix sur le rassemblement de l’Angola. Une décision physique plus qu’avec l’accord du staff africain, comme cela nous avait été dit avant que nous devions publier un erratum suite à un quiproquo interne.

Un secteur défensif amoindri à Auxerre

Après la défaite en Ligue 1, Mata avait confié avoir "une douleur, il faut voir si je vais pouvoir jouer, je dois récupérer, c'est important de souffler aussi." La raison a pris le dessus sur le match de gala que joue l’Angola face à l’Argentine de Nicolas Tagliafico ce vendredi. Clinton Mata est resté à Lyon et a profité des trois séances de la semaine pour faire un travail individualisé afin de revenir à 100% contre Auxerre.