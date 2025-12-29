Mata (OL) et l’Angola jouent leur avenir dans la CAN ce lundi

Avec un seul point en deux matchs, l’Angola est en ballotage défavorable au moment d’affronter l'Égypte. Après le match de ce lundi, Clinton Mata pourrait déjà faire son retour à l’OL.

Existe-t-il un monde dans lequel Clinton Mata sera présent à Monaco ce samedi (17h) avec l’OL ? Il existe bien une possibilité en cas d’élimination de l’Angola dès la phase de poule, mais le club lyonnais devrait certainement lui accorder un peu de repos après avoir enchaîné. Néanmoins, il existe bien un scénario dans lequel le défenseur est déjà de retour dans la semaine dans la capitale des Gaules alors que ses coéquipiers reprennent l'entraînement ce lundi. Ce n’est pas ce qu’on peut lui souhaiter au moment de représenter les couleurs de l’Angola. Mais les supporters lyonnais voient logiquement d’un bon œil une élimination précoce de Mata dans cette Coupe d’Afrique des Nations 2025.

Une victoire sinon la porte

Cela pourrait arriver dès ce lundi soir du côté d’Agadir. Avec un seul point pris en deux matchs, les Palanças Negras sont en ballotage défavorable pour une qualification pour le tour suivant. Au moment d’affronter l'Égypte, déjà qualifiée, l’Angola se doit de gagner pour avoir une chance de se qualifier, soit en terminant deuxième en cas de contreperformance de l’Afrique du Sud, soit parmi les meilleurs troisièmes. Clinton Mata et tout un pays rêvent donc d’un exploit contre une nation égyptienne qu’ils n’ont plus battue depuis trente ans…