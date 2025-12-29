Arrivé sur le banc de l'OL Lyonnes durant l'été, Jonatan Giraldez a déjà imprimé sa patte dans la capitale des Gaules. Avec un nul comme seule contreperformance sur la première partie de saison, le coach espagnol était forcément satisfait avant de couper pendant deux semaines.

Ça fait six mois que vous êtes arrivé à OL Lyonnes. Qu'avez-vous appris ? Quel bilan tirez-vous de cette première partie de saison ?

Jonatan Giraldez : Pour moi, c'est de connaître un peu le milieu, la culture française. C'est différent en termes de relation avec les joueuses. Quand tu travailles avec elles, tu dois connaître la mentalité des différentes joueuses, du club, aussi des supporters de la ville. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas tangibles, mais pour moi, l'adaptation en termes de vie est très importante. Et après ça, il y a d'autres choses en termes de méthodologie : comment l'équipe qui gère la séance d'entraînement, le travail de musculation aussi. Nous avons changé différentes choses, parce que je crois beaucoup en une spécifique méthodologie pour aider les joueuses à évoluer, à mesurer le niveau compétitif.

Ces changements ont été bien assimilés selon vous ?

Je pense qu'en général, c'est très positif, car toutes les joueuses sont disponibles, la performance de l'équipe a augmenté dans les derniers mois, les derniers deux mois. Quand tu réussis ça, tu as plus de possibilités pour gagner si la volonté pendant la séance d'entraînement est très positive, et si tu vois que la joueuse aime jouer au foot chaque jour. Pour moi, c'était la chose la plus importante.

"Connaitre les profils pour mieux gérer les matchs"

Après ça, il faut aussi connaître la Première Ligue, la qualité des joueuses dans ce championnat et au club, parce que je n'avais pas beaucoup d'informations avant. J'ai beaucoup travaillé pour connaître la qualité individuelle, tous les profils individuels de toutes les joueuses de l'équipe, pour gérer au mieux les matchs. Et personnellement, continuer à m'améliorer, à améliorer mon niveau comme coach, pour aider les joueuses à jouer à leur meilleur niveau.

En parlant de physique, à l'OL Lyonnes ces dernières années, il y a eu beaucoup de problèmes de blessure. Là cette année, on voit que vous avez été plutôt épargné. C'est quelque chose de positif dans la planification de la première partie de saison ?

En général, je suis très satisfait parce que nous avons fait un très bon travail en termes de rotation, en termes d'intensité. La séance d'entraînement est toujours importante pour maintenir la concurrence entre toute l'équipe. Après ça, il y a l'option de réduire les minutes pour réussir une bonne performance. Le point négatif a été avec Liana (Joseph) pendant le match contre Arsenal et sa blessure au ligament.

Mais les joueuses ont toujours été disponibles. Je pense que c'est quelque chose de très important. Maintenant, c'est un moment difficile après les vacances. Quand tu reviens de Noël, c'est important l'adaptation physique avec les ballons. Mais nous n'avons rien réussi parce que nous n'avons pas gagné de trophées. Mais la performance est très positive. Physiquement, c'est important l'adaptation pour les débuts prochains.

"Important de donner du temps de jeu à tout le monde"

Sur la rotation, toutes les joueuses ont eu leur chance. Est-ce qu'il y a un travail plus important à faire avec les jeunes ? Par exemple, Vicki (Becho), Lily (Yohannes), qui voudraient peut-être enchaîner...

C'est très, très important de gérer la situation avec les joueuses, de parler avec elles pour comprendre la situation que nous avons ici. Et aussi parce que toutes les joueuses ont eu la possibilité de jouer des matchs importants. Si on regarde la répartition des minutes de toute l'équipe, nous avons équilibré le tout. Je pense que c'est important de prendre l'expérience pour aider l'équipe à chaque moment. C'est la raison pour laquelle je suis très content de la concurrence dans les séances d'entraînement.

Je vois toutes les joueuses avec beaucoup d'intensité, beaucoup de qualité. Je pense que c'est la chose la plus importante. Maintenant, toutes les joueuses respectent la décision. Comme vous l'avez dit, c'est important de parler avec elles pour aider le processus, pour comprendre qu'il y a une équipe de top niveau, mais aussi que j'ai donné des opportunités à différents matchs. Si nous avons réussi ça, en termes de mental, de préparation, pour être disponible à tous les matchs, je serai très satisfait.

Que faudrait-il encore améliorer selon vous ?

La constance pendant tous les matchs. Je pense qu'en général, nous avons joué de très bons matchs. Contre Manchester, nous avons eu 15-20 minutes moins bien en deuxième mi-temps. Nous avons eu de bons résultats, ce qui est le plus important, mais si on doit prendre l'habitude de maintenir le même niveau pendant tous les matchs. Je pense que nous pouvons nous améliorer sur ce point parce que les matchs sont les plus importants. Nous savons que nous avons des matchs difficiles qui vont nous attendre en 2026 et il faudra être constants quand ça va compter.