OL Lyonnes : des temps de jeu très répartis

Plusieurs joueuses ont participé à au moins 14 des 17 matchs de l'OL Lyonnes cette saison. Néanmoins, elles sont seulement deux à avoir dépassé les 1 000 minutes sur les terrains.

À mesure que les semaines s'écoulaient, les observateurs et les supporters de l'OL Lyonnes ont pu comprendre que Jonatan Giráldez était un technicien qui préférait appliquer un système de rotations. Ainsi, son 11 change constamment, et chaque joueuse ou presque a pu s'exprimer lors des 17 rencontres de la première moitié de saison. Certaines plus que d'autres évidemment, mais les temps de jeu sont très répartis.

Elles sont 13 à avoir participé à 13 matchs ou plus depuis septembre. Ce qui représente la moitié des footballeuses utilisées par le staff en 2025-2026. Elles sont même 19 à compter 10 apparitions ou plus. De quoi distribuer les minutes et éviter les blessures, ce qui a fonctionné jusqu'à présent.

Un temps de jeu important pour Dumornay, Engen et Renard

Parmi celles que l'on a le plus vues, Jule Brand (16 rencontres, 881 minutes) et Ada Hegerberg (16, 888). Viennent ensuite Lily Yohannes (15), Melchie Dumornay (15), Kadidiatou Diani (14), Damaris Egurrola (14), Marie-Antoinette Katoto (14) et Tarciane (14). Cependant, elles sont peu, deux seulement, à avoir dépassé la barre des 1 000 minutes.

Sur les 1 530 minutes jouées en D1 et en Ligue des champions, ce sont Christiane Endler, la gardienne (1 170), et Melchie Dumornay (1 018) qui sont restées le plus longtemps sur la pelouse. Lorsqu'elles ne se reposent pas, Ingrid Engen (990 minutes en 11 affiches), Wendie Renard (945, 12) et Selma Bacha (932, 11) sont sur le terrain. Ces cinq Lyonnaises ont obtenu les plus gros temps de jeu de l'effectif, tout en étant parfois préservées. Une politique que le staff devrait maintenir jusqu'au printemps, lorsque se disputeront les confrontations décisives.