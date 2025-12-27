Samedi 3 janvier, l'OL affrontera Monaco. Une rencontre au cours de laquelle les Lyonnais devront faire attention aux remplaçants monégasques. Ils comptent parmi les plus efficaces d'Europe.

L'OL pourrait faire un très joli coup le week-end prochain. Il se rendra à Monaco pour entamer l'année 2026, avec un duel entre Européens le samedi 3 janvier à 17 heures. En cas de succès, il garderait sa cinquième place, et surtout, il repousserait son rival du jour à sept longueurs.

En attendant ce grand rendez-vous, les Lyonnais se retrouveront le lundi 29 décembre, après les vacances. Ils auront alors une semaine afin de se préparer à cette affiche. Avant ça, le staff a sans doute remarqué une spécificité du jeu monégasque.

Fati, trois buts comme remplaçant

Lors des 16 premiers matchs de Ligue 1, les remplaçants de l'ASM ont marqué à dix reprises. Il s'agit tout simplement du meilleur total dans l'élite à ce stade de la compétition, à égalité avec Lille. Ansu Fati est particulièrement en verve dans l'exercice (trois buts), tout comme Aleksandr Golovin et George Ilenikhena (deux).

Du côté des Rhodaniens, il n'y a pas vraiment de "supersub", avec seulement trois réalisations par des footballeurs entrant en cours de jeu. Néanmoins, Adam Karabec, Afonso Moreira et Pavel Šulc ont trouvé la faille sans être dans le 11 de départ. Ce qui témoigne également du peu de munitions dont dispose Paulo Fonseca sur son banc.