Ligue 1 : à Monaco, l'OL retrouvera Jérôme Brisard

Pour sa reprise en 2026, l'OL voyagera du côté de Monaco le 3 janvier (17 heures). Un match dirigé par Jérôme Brisard, que les Lyonnais connaissent bien.

Avant la trêve, il était prévu qu'il soit au centre des débats du duel entre l'OL et Le Havre (1-0). Finalement, Marc Bollengier avait pris sa place à la dernière minute. Cela peut donc évoluer d'ici dix jours, mais présentement, c'est à Jérôme Brisard que reviendra le commandement de l'affiche entre Monaco et l'Olympique lyonnais, le samedi 3 janvier (17 heures).

Rôle clé lors du OL - PSG (2-3)

Cette saison, les hommes de Paulo Fonseca ont croisé plusieurs fois son chemin, notamment en octobre. Il a en effet dirigé la partie face à Nice à l'automne (3-2). Son rôle fut également clé un mois plus tard, lorsque les Rhodaniens ont reçu le PSG le 9 novembre (2-3). Il était alors à la vidéo, et avait validé plusieurs décisions litigieuses en faveur des Parisiens.

Dans sa carrière, l'officiel de 39 ans, très expérimenté, a dirigé de nombreuses fois les septuples champions de France (21). Pour la reprise de la Ligue 1 en 2026, monsieur Brisard sera épaulé par ses assistants : Alexis Auger et Erwan Finjean. À Var, nous retrouverons Cyril Gringore et Julien Schmitt. Quant au quatrième arbitre, celui chargé des changements et du temps additionnel, ce sera un ancien joueur professionnel, Gaël Angoula.