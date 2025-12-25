Actualités

Ligue 1 : à Monaco, l'OL retrouvera Jérôme Brisard

  • par Gwendal Chabas

    • Pour sa reprise en 2026, l'OL voyagera du côté de Monaco le 3 janvier (17 heures). Un match dirigé par Jérôme Brisard, que les Lyonnais connaissent bien.

    Avant la trêve, il était prévu qu'il soit au centre des débats du duel entre l'OL et Le Havre (1-0). Finalement, Marc Bollengier avait pris sa place à la dernière minute. Cela peut donc évoluer d'ici dix jours, mais présentement, c'est à Jérôme Brisard que reviendra le commandement de l'affiche entre Monaco et l'Olympique lyonnais, le samedi 3 janvier (17 heures).

    Rôle clé lors du OL - PSG (2-3)

    Cette saison, les hommes de Paulo Fonseca ont croisé plusieurs fois son chemin, notamment en octobre. Il a en effet dirigé la partie face à Nice à l'automne (3-2). Son rôle fut également clé un mois plus tard, lorsque les Rhodaniens ont reçu le PSG le 9 novembre (2-3). Il était alors à la vidéo, et avait validé plusieurs décisions litigieuses en faveur des Parisiens.

    Dans sa carrière, l'officiel de 39 ans, très expérimenté, a dirigé de nombreuses fois les septuples champions de France (21). Pour la reprise de la Ligue 1 en 2026, monsieur Brisard sera épaulé par ses assistants : Alexis Auger et Erwan Finjean. À Var, nous retrouverons Cyril Gringore et Julien Schmitt. Quant au quatrième arbitre, celui chargé des changements et du temps additionnel, ce sera un ancien joueur professionnel, Gaël Angoula.

    à lire également
    Paulo Fonseca
    OL : Paulo Fonseca ne les a pas encore tous convaincus

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Paulo Fonseca
    OL : Paulo Fonseca ne les a pas encore tous convaincus 09:00
    Ligue 1 : à Monaco, l'OL retrouvera Jérôme Brisard 08:10
    Endrick sur le banc du Real Madrid
    Endrick vient s’ajouter à la longue liste des Brésiliens de l’OL 07:30
    Paulo Fonseca en discussions avec Enzo Molebe lors de Hambourg - OL
    OL - Ligue 1 : limité par son effectif, Fonseca n’a fait que peu de rotation 24/12/25
    Nicolas Tagliafico face à Joris Chotard lors de Brest - OL
    L’OL fêtera ses dix ans à Décines contre Brest 24/12/25
    Endrick sous le maillot de l'OL
    Endrick à l’OL ? Même Textor s’en mêle 24/12/25
    Rayan Cherki et Alexandre Lacazette lors d'OL - Angers
    Après son départ de l’OL, Cherki toujours dans les meilleurs passeurs de Ligue 1 24/12/25
    Endrick portera le 9 sous le maillot de l'OL (@OL)
    Dans la lignée d'Anderson et Fred, Endrick portera le numéro 9 à l’OL 24/12/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Manoël Verhaeghe, défenseur du RWDM Brussels
    Mercato : l’OL sur un espoir du RWDM Brussels ? 24/12/25
    Le logo de l'OL
    OL Académie : Mathieu Seckinger va aussi rendre son tablier 24/12/25
    Endrick sous le maillot de l'OL (@OL)
    Benzema, Paqueta, chiffres record… l’arrivée d’Endrick à l’OL cartonne 24/12/25
    Ada Hegerberg lors d'AS Saint-Etienne - OL Lyonnes
    Coupe de France féminine : ASSE - OL Lyonnes le 11 janvier à 14h30 24/12/25
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    CAN 2025 : Niakhaté (OL) et le Sénégal ne tremblent pas pour leurs débuts 24/12/25
    Endrick, attaquant prêté par le Real Madrid à l'OL
    Avec Endrick, l'attaque de l’OL va-t-elle se réinventer ? 24/12/25
    Adam Karabec lors d'OL - Paris FC
    OL - Mercato : le Sparta Prague réagit à un retour de Karabec 24/12/25
    Maxence Caqueret (OL) et André Gomez (Lille)
    Coupe de France : Lille - OL, un duel bien connu 24/12/25
    Les joueuse de l'OL Lyonnes à l'échauffement
    OL Lyonnes : entraînement ouvert au public le 4 janvier 23/12/25
    Endrick sous le maillot de l'OL
    Mercato : l'OL officialise déjà l'arrivée d'Endrick 23/12/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut