Ce qu'a dit la Var à l'arbitre lors d'OL - PSG (2-3)

Dimanche, Jérôme Brisard a eu un rôle clé lors d'OL - PSG (2-3). Assistant de Benoît Bastien à la Var, c'est lui qui a aiguillé l'arbitre dans ses décisions.

Cela ne changera pas le résultat et la défaite de l'OL contre le PSG dimanche (2-3). Mardi, le très attendu rapport de la direction de l'arbitrage de la FFF est tombé. Il revient sur deux des situations polémiques lors de ce choc de Ligue 1. Toutes ne sont pas évoquées, comme le possible pénalty sur Nicolas Tagliafico ou les deux actions litigieuses dans la surface lyonnaises.

Le document analyse ici la possible main d'Illia Zabarnyi sur un corner et la deuxième réalisation parisienne. Avec en plus dans une courte vidéo le sonore de l'échange entre Benoît Bastien, arbitre central, et Jérôme Brisard, dans le camion Var. Ce qui permet de mieux juger leur décision, sans forcément tout éclairer.

L'analyse de la Var contredite par la direction de l'arbitrage

Commençons avec la récupération plus que litigieuse de Vitinha sur Tanner Tessmann. La direction de l'arbitrage a d'ailleurs confirmé que les officiels s'étaient trompés à ce sujet puisque "la décision technique priorisée l'annulation du but et la reprise du jeu par un coup franc direct en faveur de l'équipe lyonnaise", pour reprendre ses mots.

Sauf que ce n'est pas ce qu'ont estimé les acteurs de dimanche. Monsieur Bastien ne voit pas de faute, et son collègue à la vidéo lui donne raison. "Pour l'instant, il (Vitinha) semble jouer le ballon, commence-t-il, avant de revoir plusieurs fois les images sous différents angles. Selon moi, il touche la balle, il n'y a pas de faute. But accordé, coup d'envoi, le ballon est clairement joué par monsieur Vitinha."

Une action "plutôt complexe dans la mesure où elle présente différents critères d'interprétation relevant d'une "zone grise"", mais qui a de grosses conséquences pour l'OL. Plus sans doute que la seconde situation qui a eu lieu cinq minutes plus tôt.

La poussette de Tessmann

Sur un corner tiré par Afonso Moreira, Zabarnyi saute de manière peu académique et semble frôler le cuir de la main. Avant même de recourir à la Var, monsieur Bastien siffle une faute pour une poussette de Tessmann. Monsieur Brisard, lui, se concentre sur le geste du défenseur ukrainien. "Je vérifie Benoît, glisse-t-il à son confrère avant de visionner les ralentis. Ouh, il a de la chance. Il ne paraît pas toucher la balle, ça ne bouge pas la trajectoire. Contrôle terminé, aucune certitude que le ballon ait été dévié. Pas de mouvement de trajectoire."

Un choix qui est vraisemblablement le bon, du moins c'est ce que conclut la direction de l'arbitrage. "Conformément aux lois du jeu, la décision prise par l'arbitre est correcte et ne saurait être réinterrogée par le possible contact postérieur entre le ballon et la main du défenseur. C'est la raison pour laquelle le travail de l'arbitre vidéo sur cette situation aurait pu se terminer définitivement sur cette analyse", résume-t-elle.

Ce qui ne refermera pas les débats sur le but de Khvicha Kvaratskhelia et sur les autres faits de jeu qui ont émaillé ce match entre l'OL et le PSG.